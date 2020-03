Thierry Baudet legt uit: ‘Nu een korte lockdown! Daarna langzaam weer back to normal’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet blijft aandringen op een lockdown om Nederland te beschermen tegen het dodelijke nieuwe coronavirus COVID-19. Zal Mark Rutte zijn adviezen nou eindelijk serieus nemen?

Op Twitter legt Baudet maar weer eens uit wat de voorgestelde strategie van FVD is: nu een totale lockdown die, hopelijk, niet al te lang hoeft te duren omdat je met zo’n plan-van-aanpak verspreiding van het virus stil legt.

Vervolgens kun je, als de situatie stabiel is, langzaam terug naar business as usual gaan. Dat is de aanpak waarvoor ze hebben gekozen in China (in Wuhan). Nu, twee maanden na dato, zijn er daar nul besmettingen op een dag en kan het leven weer opgepakt worden.

Onze visie, zoals ook in debat woensdag verwoord: nu een korte totale lockdown, daarna zsm met beschermingsmaatregelen terug naar normale leven. Zó krijgen we #coronavirus onder controle. Perfect uitgelegd door @tomaspueyo in "The Hammer and the Dance"!https://t.co/B4LFt8TPyI — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 21, 2020

Een minuut of twintig later retweette Baudet een tweet van Wouter J. Keller. Die legt daarin uit dat a) Nederland slappere maatregelen neemt dan Italië nam, b) het aantal doden in Nederland sneller groeit dan die in Italië (en twee weken achterloopt op dat land), en c) dat het aantal Italiaanse doden afneemt maar nog steeds toeneemt in Nederland (dat is overigens een bizarre claim. Gisteren kwam er 627 doden bij in Italië, en dagrecord. Wellicht bedoelt hij dat de toename van het aantal doden percentueel gezien op dagelijks basis minder groot is dan de dag ervoor.

Obv. mijn laatste tweets word ik erg bang: 1. NL nam slappere/ latere maatregelen dan Italië (IT) 2. NL doden groeien veel harder dan die van IT en NL loopt ca 2 weken achter op IT 3. IT groei doden neemt nu af, doch aantal groeit nog steeds. Dus meer doden hier dan in IT? — Prof dr. ir. Wouter J. Keller (@wouterkeller) March 21, 2020

Hoe dan ook, punt c) daar gelaten is het duidelijk dat Keller zich enorme zorgen maakt, en dat Baudet die zorgen deelt.

Toch is er iets geks aan de hand: op Thierry Baudet en Geert Wilders na zijn alle andere partijleiders vooral druk bezig met het kabinet en het falende RIVM de hemel in te prijzen. Alleen FVD en de PVV zijn mensen aan het voorlichten over de ramp die er naar alle waarschijnlijkheid aankomt, en alleen zij pleiten voor een strategie (een totale lockdown) die duizenden mensenlevens kan beschermen.

