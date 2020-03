Update coronavirus! Dramatisch nieuw record Italië: 368 doden in 24 uur

Italië gaf zojuist de nieuwe cijfers over het coronavirus door en het is een enorm drama! Daar is nu écht geen ontkennen meer aan. Het vorige record in het aantal doden door het coronavirus, was al in handen van Italië. Het heeft haar eigen record nu verbroken met 47 procent!

Op 13 maart overtrof Italië het record van meeste doden gerapporteerd per dag, althans dat zijn de officiële cijfers van de Chinese regering. Italië rapporteerde toen namelijk 250 doden en 2547 nieuwe besmettingen.

Italië maakte zojuist bekend dat het 3590 nieuwe besmettingen heeft geconstateerd, voor een totaal van 24.747 besmettingen tot nu toe. Ook meldden zij 368 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal nu op 1809 doden is komen te staan. 58 procent van de nieuwe sterfgevallen die vandaag zijn gemeld, komt van Italië. Het totaal aan nieuwe doden staat (op moment van schrijven) op 632. Het totaal van álle doden tot nu toe, is 6455.

Wie naar de globale cijfers kijkt van het aantal besmettingen en daar de uitkomsten van, ziet behoorlijk lage percentages bij de risicocategorieën (critical condition & death). Voor specifiek Italië ziet dat er een héél stuk erger uit:

De patiënten die in kritieke toestand terechtkomen, zo’n 8 procent, hebben slechts 56 procent kans op overleven! En dan hebben we het alleen nog maar over de gevallen die daadwerkelijk geregistreerd zijn!