Veel Nederlanders geven niks om algehele veiligheid! Onderzoek toont aan dat gros van de Nederlanders geen strengere corona-maatregelen willen

De zon schijnt lekker, de bossen lopen vol met mensen die nooit wandelen maar nu ineens wel. Stranden worden ontruimd omdat mensen massaal een dagje naar het strand gaan en ondertussen niet echt realiseren dat we midden in een ernstige pandemie zitten. Oftewel Nederlanders gedragen zich zoals gewoonlijk hartstikke onverschillig! Strengere maatregelen? Liever niet, want dat thuiswerken/wandelen/skeeleren/niks doen bevalt men wel!

Uit een onderzoek van Kantar blijkt dat veel Nederlanders helemaal niet zitten te wachten op verdergaande maatregelen. Artsen waarschuwen namelijk dat Nederlanders veel te laconiek zijn. En gelijk hebben ze, afgelopen weekend was een dieptepunt: de stranden werden druk bezocht, men trok de natuur in en ineens zat het land vol met ‘mooi-weer-sporters’.

Uit het onderzoek van Kantar blijkt dat zo’n 57% van de Nederlanders vindt dat wij ons keurig aan de opgelegde regels houden. Dit is natuurlijke complete onzin, Nederlanders negeren massaal het advies van de overheid. We zijn inderdaad veel te laconiek, en waarschijnlijk gewoon niet bewust van de grote gevolgen die deze epidemie met zich meebrengt.

„Ik denk dat de overheid had gehoopt op een hoger cijfer. Een scenario van zelfredzaamheid waarbij burgers er zelf voor kiezen thuis te blijven. Maar dat doen weinig burgers dus.”

Onderzoeker van Kantar meent dat de overheid had gehoopt dat de burger een stuk verstandiger zou zijn, dit blijkt toch wel een verkeerde inschatting te zijn geweest. Nederlanders hebben een plaat voor de kop, want de zon schijnt enkele dagen en ineens moeten mensen ‘lekker naar buiten’ gaan. Uitgerekend tijdens een epidemie die honderden zo niet duizenden slachtoffers in ons land gaat eisen.