Voormalig lid Raad van Bestuur CBS slaat alarm: ‘VOLGENDE WEEK AL 2.200 IC-BEDDEN NODIG’

Prof. Dr. Ir. (ja dat zijn nogal wat titels) Wouter J. Keller volgt de toename van het aantal benodigde IC-bedden, coronabesmettingen, en het aantal doden op de voet. Hij heeft zelfs verschillende rekenmethodes ontwikkeld die toekomstige cijfers voorspellen. Na wat geëxperimenteer worden die voorspellingen steeds beter. En dat is buitengewoon zorgwekkend. Volgens hem komen we volgende week namelijk al honderden bedden tekort op de IC.

De groei van de prognose over 4 dagen (31/3) gebruikt hij voor de gemiddelde groei over 7 dagen. De prognoses voor komende week zijn dan als volgt: 7.000 opnames, 1.700 benodigde corona-IC-bedden (2.200 in totaal, want er zijn altijd 500 nodig voor andere gevallen), en 1.700 doden.

“Over één week” is op 4 april. Maar: gisteravond zei het hoofd van IC’s, Diederik Gommers, bij Jinek dat de prognose is dat we voor eind mei ongeveer 2.300 IC-bedden nodig hebben (voor corona én overig). Dat is over twee maanden. De voorspelling van Keller maakt gehakt van die prognose.

Het gevolg? Keller vraagt cynisch: “Je vraagt je af wie die prognoses maakt...”

Dan vraag je je af: hoe gaan ze dit in vredesnaam redden?

En dan besef je opeens: ah. Is dit waarom huisartsen oudere cliënten nu al bellen met de vraag of ze echt aan de beademing willen als ze het coronavirus oplopen? Kan het zijn dat ze bij het RIVM en binnen het kabinet deze cijfers ook zien en druk bezig zijn om triage vooraf te plegen?

Keller lijkt te denken van wel. Want eerder vandaag legde hij óók uit dat er iets merkwaardigs gaande is. De groei van het aantal corona-IC-bedden ligt namelijk lager dan de groei van het aantal ziekenhuisopnames en de toename van het aantal doden. Hoe kan dat? Nou, volgens Keller duidt dit op de “toename groei (pre-) IC triages.” Met andere woorden: dit duidt erop dat er minder mensen worden toegelaten op de IC die er normaal gesproken wel behandeld worden. Er is mogelijk dus al triage gaande — een vergaande triage.

“Ik begrijp dat we niet onnodig beademen,” gaat hij verder, “maar lijkt me toch niet ok.”

Inderdaad, dat is helemaal niet ok, zeker niet omdat die sterfgevallen vrijwel zeker niet meegenomen worden in het totale aantal sterfgevallen vanwege dit nieuwe, dodelijke Chinese coronavirus.

Kan iemand in de Tweede Kamer hier misschien iets mee doen en op zijn minst Kamervragen stellen?

