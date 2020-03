VVD losers adverteren op ‘lid worden FVD.’ Baudet: ‘Ze worden écht bang’

Bij de VVD zijn ze de weg écht kwijt. In plaats op Google te adverteren met de frase ‘lid worden VVD’ steken de nepliberalen geld in de zoekwoorden ‘lid worden FVD.’ Wat zijn het toch een ongelooflijke losers.

Zieliger dan dit wordt het niet. De VVD heeft blijkbaar zoveel moeite nieuwe leden te werven dat de partij besloten heeft mee te liften op het succes van Forum voor Democratie. Kijk maar eens naar dit zoekresultaat van Google.

Je typt “lid worden FVD” in op Google en wat is de eerste hit die je krijgt? Een betaalde advertentie van de VVD. “FVD word lid? Psst, word lid van de VVD. VVD.nl” is de headline. In de tekst staat vervolgens: ‘Je wilt toch geen lid FvD? Kom bij de grootste politieke partij en strijd mee. Wij krijgen dingen voor elkaar. Voor een veiliger, vrijer en welvarender Nederland. Toegang tot 100+ events.”

Thierry Baudet heeft tegenover DDS gereageerd op het merkwaardige zoekresultaat. “Ze worden écht bang,” zegt de FVD-leider. “Wij hebben nu bijna twee keer zoveel leden als de VVD die onder Rutte compleet links is afgeslagen.”

Het gaat dus zo slecht met de VVD dat ze nu maar reclame voor zichzelf maken gericht op mensen die juist lid proberen te worden van Forum voor Democratie. Wat een bende losers is het toch ook.

Maar dat is slechts één deel van het verhaal. Het andere deel is dat dit natuurlijk buitengewoon bedrieglijk. Er zal maar iemand bij zitten die niet goed uitkijkt en ervan uitgaat dat het FVD betreft en per ongeluk lid wordt van de VVD. Daar komt nog eens bij dat de VVD ook heel goed weet dat een significant deel van de mensen die lid wil worden van FVD en vervolgens per ongeluk op de VVD link klikt de handdoek daarna maar in de ring gooit. “VVD? Huh, ach shit, verkeerde link. Nou ja, f*ck it.” Helaas werkt dat echt zo op het Internet: veel mensen hebben slechts het geduld om één keer te klikken.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 150 DDS-lezers gingen u al voor!

Het is dus zeker een loseractie van een loserpartij, maar het is óók ongelooflijk stiekem. Ze proberen onoplettende mensen erin te luizen en mensen die weinig geduld hebben te ontmoedigen om lid te worden van FVD.

Je zou het bijna corrupt noemen. Maar nee, corruptie en de VVD gaat écht niet samen. Toch?

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.