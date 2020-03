Walgelijke religekkies van Reformatorisch Dagblad: ‘Corona is straf voor abortus en euthanasie!’

Volgens de volstrekt godsdienstwaanzinnige hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad is het coronavirus in werkelijkheid een soort straf die op Nederland wordt afgestuurd wegens de “genderideologie”, abortus en euthanasie. Tijd dat seculier Nederland de hand in eigen boezem steekt, aldus de relimalloten van de Veluwe.

De oorzaak van het coronavirus dat nog steeds dagelijks nieuwe slachtoffers maakt is bekend: het komt uit de Chinese provincie Wuhan, en verspreidde zich vanaf daar langzaam over de menselijke populatie op de wereld. Het doet plekken aan die liberaal zijn, en conservatief. Een virus is immers een virus: het maakt geen onderscheid op basis van je levensovertuigingen, welke religieuze club je aanhangt of dat je graag wil dat Donald Trump keihard verslagen wordt in november.

Maar de zogenaamd alwetende redactie van het Reformatorisch Dagblad weet het beter. In een gisteren gepubliceerd totaal onverantwoord hoofdredactioneel commentaar meent de krant te moeten melden dat het tijd is voor seculiere Nederlanders om ‘de hand in eigen boezem te steken’. Want al die voorstanders van abortus, euthanasie en ‘gender’… nou, die hebben het coronavirus naar Nederland gehaald! Ja, echt:

“Christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen. Christenen hoeven daarvoor niet te verwijzen naar China, Iran of Italië. Ze hoeven ook geen verwijten te maken aan een overheid die abortus en euthanasie verdedigt of Nederland een genderideologie opdringt. Laten ze de hand in eigen boezem steken en zichzelf onderzoeken.”

De krant gaat echter verder: Nederland moet massale biddagen afkondigen, waar gelovigen dan massaal kunnen samenkomen om te smeken om vergiffenis van hun god. In hun ongezonde geesten kan je alleen zó het virus bestrijden. In werkelijkheid zijn zulke grote bijeenkomsten natuurlijk dé beste gelegenheid voor het virus om zich snel te verspreiden.

De hele situatie maakt weer eens duidelijk dat Nederland niet één, maar twee gevaarlijke virussen onder de gelederen heeft. De ene heet het coronavirus, en de andere is er al zolang dat we bijna zijn vergeten hoeveel leed deze nog op dagelijkse basis aanricht: orthodoxe religie. De dag dat de RIVM dáár een vaccin tegen uitvindt, kan de vlag uit.