Wat een rampenjaar! Eurovisie Songfestival gaat definitief niet door

Zojuist is bekend geworden dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam niet doorgaat. Het meest inclusieve feestje van Europa stond gepland voor komende mei, maar voor de organisatie is het uiteraard niet te voorspellen of het dan mogelijk is om zo’n groot evenement veilig te laten doorgaan.

De European Broadcasting Union heeft zojuist de knoop doorgehakt, de veiligheid van deelnemers, personeel en fans is simpelweg niet te garanderen als het feest doorgaat. Het meest excentrieke feestje van de wereld gaat helaas niet door voor Rotterdam.

“De gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers van groot belang, alsook de situatie in Nederland, Europa en de wereld.”

Maar men moet niet getreurd zijn, Rotterdam kan zich waarschijnlijk de enige stad noemen die twee jaar op een rij een poging mag wagen om het evenementen te hosten. Naar alle verwachting krijgt Rotterdam in 2021 opnieuw een kans om het Eurovisie Songfestival te regelen.

“Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65ste editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te laten verwelkomen.”

De gemeente gaat er in ieder geval alles aan doen om het feest volgend jaar wel in Nederland te houden. Helaas blijft het voor ons een saaie tijd zo: geen EK voetbal, geen Songfestival oftewel qua amusement valt er weinig te genieten de komende maanden.

Ik ben er kapot van dat het #Songfestival dit jaar niet door zal gaan in mijn mooie en trotse stad #Rotterdam. Tegelijkertijd snap ik heel goed dat er geen andere keuze was. Respect voor de moed om dit festijn te annuleren. 😥 | #Eurovision2020, #ESC2020, #EurovisionSongContest. — Ken Stash (@KenStash) March 18, 2020

Collega redacteur Kenneth Steffers weet de emotie van de afgelasting goed te omschrijven; het is verdomd jammer voor de fans, maar helaas pure noodzaak.