We zorgen zélf voor een enorme ramp: Nederlanders negeren advies om COVID-19 te bestrijden MASSAAL

Het is bijzonder ernstig. Uit onderzoek blijkt dat een grote groep Nederlanders de adviezen van het RIVM totaal en compleet negeert. Deze groep neemt de waarschuwingen totaal niet serieus en weigert de meest effectieve tactieken om verspreiding van het dodelijke nieuwe coronavirus COVID-19 te vertragen.

Het RIVM is een lachwekkend instituut. Vanaf dag één dat het coronavirus uitbrak in China heeft het instituut de crisis onderschat. Zie dit stuk van Wout Willemsen, waarin hij uitlegt dat het RIVM er naast zat en nog steeds zit. Het probleem met de aanpak van het RIVM is dus niet dat het ’t coronavirus overschat, maar onderschat.

Ongelooflijk genoeg is er een grote groep Nederlanders die dat nog veel meer doet. Uit een enquete van De Telegraaf blijkt dat 80 procent van de Nederlanders de handen niet lang genoeg wast, waardoor het virus gewoon aan de handen blijft zitten. Natuurlijk, Nederlanders zijn al nooit echt van het handen wassen, maar je zou denken dat ze 20 seconden schoonboenen geen al te groot probleem moet zijn in deze tijden.

Daarnaast zegt 70 procent van de Nederlanders niet te weten dat het virus zich ook kan nestelen als je je gezicht aanraakt met je vieze handen. Hallo, Nederlanders! Doe eens lezen en opletten als mensen je iets vertellen over dit virus!

En dan, en dit is ronduit schokkend, komt het ergste nog: meer dan de helft van de Nederlanders komt nog steeds bij elkaar in groepen van 20 of meer.

Dat is onbegrijpelijk. Er is werkelijk geen enkel excuus om dit nog steeds te doen. Naast het wassen van je handen is social distancing een ontzettend effectieve methode om dit dodelijke virus te bestrijden. Maar wat doen Nederlanders? Die a) wassen hun handen niet goed en b) gaan vervolgens toch lekker met zijn alleen feest vieren. Want gezellig.

Mensen, wat jullie doen is levensgevaarlijk: voor jezelf, je (groot-)ouders én voor de rest van de bevolking. Jullie onverantwoorde gedrag zorgt ervoor dat wij in Nederland het Italië-scenario achterna gaan. Let wel, daar kwamen gisteren alleen al 627 mensen om door het virus.

Aangezien het virus een incubatietijd van een week of twee lijkt te hebben in veel gevallen is het zeker dat we over een week of twee getroffen worden door een ware ramp. Zelfs als mensen zich na vandaag opeens wél aan de voorschriften houden wordt het een slagveld, laat staan wat er gebeurt als mensen de “adviezen” en “richtlijnen” van dit onzalige kabinet en het RIVM naast zich neer blijven leggen.

Als er zich straks werkelijk een ramp voltrekt en honderden Nederlanders per dag het leven laten zijn deze mensen daarvoor verantwoordelijk. Het is ongelooflijk, maar zij zijn zó egoïstisch dat ze het belangrijker vinden om lekker “gezellig” met elkaar te zijn dan om een virus te bestrijden waar met name (maar niet alleen!) duizenden ouderen en zwakkeren aan kunnen overlijden.

Overigens is hier natuurlijk ook een taak weggelegd voor de staat. Er moet met onmiddellijke ingang een lockdown worden aangekondigd, en de politie én het leger moeten ervoor zorgen dat die lockdown wordt nageleefd. Blijkbaar is dat de enige manier om de andere helft van Nederland binnen te houden.

Rutte, kom in actie!

