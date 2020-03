Corona update! Virus eist 1250 levens in één dag! Italië: 627, Spanje: 213

De meeste landen hebben de cijfers voor vandaag weer doorgegeven. Mijn god, wat een drama: 1250 doden in één dag. Het aantal doden blijft maar oplopen en flink ook! Italië rapporteert maar liefst 5.986 nieuwe besmettingen en 627 doden. Spanje 2.335 nieuwe besmettingen en 213 nieuwe doden.

Drama

Dit gaat nu wel écht heel hard. Italië haalt China momenteel keihard in qua doden en aantal nieuwe doden per dag. En dat met iets meer dan de helft van het aantal geregistreerde besmettingen in China!

En alsof dat al niet erg genoeg is, lijkt Spanje ook onverminderd hard op weg om Italië achterna te gaan. Nederland, met 30 doden op één dag, trouwens ook. Daar ben ik inmiddels wel van overtuigd.

En daarom ben ik ook zo kritisch op het RIVM, mensen die het RIVM blindelings vertrouwen en mensen die terechte kritiek, met wat voor drogreden dan ook, opzij schuiven. Zie ook het vorige artikel over Pointer van het KRO-NCRV.

DDS en nepnieuws

We bespreken dit natuurlijk onderling tussen collega’s ook heel veel. En we vliegen heus wel eens uit de bocht met een artikel. Maar we zijn niet actief nepnieuws aan het produceren! Ook niet passief, ook geen junknews en we willen ook geen paniek zaaien. We proberen het onderwerp ook niet te overdrijven. Nergens voor nodig ook, want we zagen allemaal wel aankomen dat het erg genoeg van zichzelf zou gaan worden.

We lezen er met z’n allen ook veel over. We komen een hoop onzin tegen, maar soms twijfelen we en laten we anderen er naar kijken. Wat overblijft zijn meestal bronnen als CNN, The Guardian, wetenschappelijke onderzoeken (waar door vergelijkbare nieuwssites naar wordt verwezen). Zulke onderzoeken hebben vaak voorzichtige conclusies en lijken prima in elkaar te steken wat betreft methodologie, data, populatiegrootte etc.

Als wij dan zien dat een nieuwsgigant als CNN zo’n onderzoek aanhaalt om te zeggen dat er mogelijk iets met het virus is dat een risico kan zijn, dan gaan we daar op in. En als het RIVM, een hele tijd vóór het verschijnen van dat onderzoek, keihard durfde te beweren dat het tegenovergestelde waar is? Dan zien we daar graag bewijzen voor. En als het RIVM (ruim) ná zo’n onderzoek alsnog stellig is, dan vragen we ons al helemaal af waarom dat zo is!

Dat is niet paniek zaaien. Dat is waarheidsvinding. Maar als het RIVM iets stellig heeft beweerd (of zich indekt met flauwe woordspelletjes als ‘we zeiden slechts kleine kans‘) dan snap ik best dat er paniek kan ontstaan ja. Vooral bij het RIVM (en als zij een fout toegeven, bij het publiek al helemaal). Dan hadden ze maar wat vaker een slag om de arm moeten houden en eerlijk durven zeggen: ‘we weten het niet zeker, maar neem het zekere voor het onzekere.’