Zo kan het ook: Nederlandse moskeeën stellen zich beschikbaar voor opvang en zorg coronapatiënten

Het is even schrikken in deze barre tijden, maar er is af en toe ook positief nieuws. Zoals vandaag: moskeeën in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben namelijk laten weten dat ze ruimte beschikbaar stellen ten behoeve van zorg en opvang van coronapatiënten.

“Het aantal coronapatiënten loopt nog steeds op,” aldus de moskeeën in een persverklaring. “We zien at ziekenhuizen, andere zorginstellingen en opvangmogelijkheden gestaag vol raken.” Dat is waarom de moskeeën in kwestie in dat kader “ruimte beschikbaar [stellen] ten behoeve van zorg en opvang.”

De islamitische gebedshuizen “willen graag een bijdrage leveren aan het groeiende opvangprobleem, te meer daar de eigen ruimtes momenteel niet gebruikt worden voor religieuze activiteiten.”

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijmond (SPIOR) is ook bezig om allochtonen in hun moedertaal te informeren over het coronagevaar. Dat gebeurt met name op sociale media. Hoewel daar wel weer kritiek op zal komen vanuit bepaalde hoek is dit natuurlijk een prima initiatief. Ja, het is triest dat mensen die decennialang in Nederland wonen het Nederlands niet beheersen, maar dat betekent niet dat we die mensen maar aan hun lot moeten overlaten.

Die ouderen worden daar dus persoonlijk over geïnformeerd door SPIOR. Dat gebeurt via telefoongesprekken maar ook via videocalls.

Hier verdient de moskeeëngroep natuurlijk waardering en dank voor. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Kerken doen dat ook door mensen te helpen die eenzaam worden en kerkdiensten online uit te zenden — de moskeeën doen dat laatste trouwens ook. Dit zijn gewoon prima maatregelen die genomen kunnen worden buiten de overheid om. Heel gek, maar sommige dingen kunnen wij — gewone burgers — prima zelf doen.

Driewerf hoera dus voor de moskeeën in kwestie.

Wel een vraag voor ze: als dit er allemaal opzit, zijn jullie dan ook bereid die ouderen te helpen met hun Nederlands zodat ze, als dit nog een keer gebeurt, geen voorlichting in hun moederstaal nodig hebben?

