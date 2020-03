Zware klap voor Nederland! RIVM: 175 nieuwe sterfgevallen en 722 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM levert met 175 nieuwe sterfgevallen het hoogste negatieve record voor Nederland tot nu toe. Verder zijn er al 4.712 coronapatiënten in het ziekenhuis terechtgekomen en kwamen daar 722 patiënten bij (gisteren waren dit er nog 507).

Dit record, samen met het feit dat 32 procent van de vastgestelde besmettingen in het ziekenhuis terechtkomt én dat er in totaal 12.595 coronapatiënten is vastgesteld, moet ook nog eens in een nóg blekere context worden geplaatst. Die geeft de Telegraaf:

“Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.”

Het is dus niet mooier te maken dan het is. Hier waarschuwde ik enkele dagen geleden ook al voor. Nu het nieuws ook naar buiten is gekomen over het enorme tekort aan ic-bedden dat ons te wachten staat (RIVM: ‘Oeps!’), staan we er absoluut slecht voor. Die maatregelen zijn dan ook niet voor niets verlengd. Het wordt tijd dat we daar een keer de effecten van beginnen te zien. Ik denk dat we daar inmiddels allemaal wel aan toe zijn. Ik wel in ieder geval.