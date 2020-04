5 leuke series om te kijken deze lente

Heb je onverhoopt wat meer tijd tot je beschikking en mag je regelmatig even lekker ontspannen op de bank? Dan is het kijken van een toffe serie wel zo fijn! Even snel je internet en tv vergelijken zodat je zeker weet dat je niet teveel betaald, meteen een goedkoop abonnement afsluiten en genieten maar!

Maar wat voor series kun je deze lente eigenlijk allemaal bewonderen? We zetten er een aantal voor je op een rijtje.

1. The Mandalorian

Heb je het goedkoopste internet en tv abonnement gevonden? Dan kun je direct op zoek naar Disney+. Op Disney+ kun je de geweldig goede serie The Mandalorian bewonderen. De serie gaat over de bounty-hunter ‘the Mandalorian’ die al vrij snel de veelbesproken baby Yoda tegen het lijf loopt. Zoals je al wel kunt raden speelt deze serie zich af in het Star Wars-universum: hartstikke leuk natuurlijk! Ook leuk is het feit dat er sinds twee weken geleden iedere vrijdag een nieuwe aflevering te bewonderen is. Ideaal om de lente door te komen!

2. Orange is the New Black

Heb je Orange is the New Black nog niet gekeken? Dan is het tijd om er deze lente eens goed voor te gaan zitten. Op streamingsdiensten zoals o.a. Netflix kun je alle seizoenen en alle afleveringen van deze beregoede serie op je gemakje bekijken. De serie speelt zich af in een vrouwengevangenis en neemt je mee in de levens van verschillende vrouwen die om allerlei redenen in de gevangenis beland zijn. Humor, avontuur, actie en emotie.

3. The Witcher

Misschien heb je er al eens van gehoord: de nieuwe serie The Witcher is sinds kort op Netflix te bewonderen en wordt door velen al vergeleken met Game of Thrones. Er is op dit moment één seizoen uit waarvan we je beloven dat je er in no-time doorheen bent! Het verhaal van deze fantasy serie draait om monsterjager Geralt of Rivia, prinses Ciri en de magiër Yennefer die je iedere aflevering weer mee in hun adembenemende fantasiewereld nemen.

4. When They See Us

Klaar om tranen met tuiten te huilen? De uit zes afleveringen bestaande serie When They See Us vertelt het waargebeurde en hartbrekende verhaal van de ‘Central Park Five’: vijf tieners die onschuldig aangeklaagd en vastgezet worden voor een verschrikkelijke verkrachting. Een ontzettend heftig verhaal, en zeker het kijken waard!

5. The Big Bang Theory

Klaar voor iets luchtigs? Op Netflix kun je nu ook alle seizoenen en afleveringen van The Big Bang Theory zien: de moderne variant op de populaire serie Friends. Luchtig, vol humor en met hier en daar een traan is dit een geweldige serie om deze lente te kijken!