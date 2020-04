Aantal nieuwe patiënten op intensive care gedaald naar 15

In de afgelopen 24 uur zijn er slechts 15 coronapatiënten op de intensive care bijgekomen, voor een totaal van 1424 patiënten. Dat is wederom een daling. Gisteren kwamen er 24 patiënten bij.

De cijfers komen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), die voorzichtig een daling constateren. Maar het is nog te vroeg voor versoepeling van maatregelen. Van de 2.400 intensive care-bedden zijn er 1.900 beschikbaar voor coronapatiënten en 500 voor niet-coronapatiënten. Er zijn er dus nog zo’n grofweg 470 beschikbaar.

We hebben vandaag ook kunnen zien hoe cijfers slechts een indicatie geven van de situatie, maar daardoor niet meteen een voorspellende waarde bezitten. Zowel het LCPS als het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) benadrukken de fragiliteit van de situatie. De piek bereiken we pas over twee weken, denken ze. Door het mooie weer en de aanname dat er na het bereiken van de piek ‘een soort plateau’ ontstaat, kan het alsnog in korte tijd héél druk worden.

Het ziet er dus vooralsnog goed uit, maar betekent voor de korte termijn vrij weinig. Wel geeft het een voorzichtige waas van iets dat nog een stip aan de horizon moet gaan worden. Eerst maar eens kijken hoe veel langer die piek nog uitblijft. En misschien is dat wel sneller dan we denken!