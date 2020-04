NOS ving brief OWT op, gericht aan ministerie VWS: ‘Advies aan kabinet: testen, testen, testen!’

Testen, testen en nog eens testen. Dat is wat het OMT-advies via een brief (waarover de NOS beschikt) adviseert aan het kabinet. Daar zitten nogal wat maatregelen, maar ook impliciete verwijten, aan verbonden!

Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM adviseert het kabinet om te wachten met het versoepelen van de maatregelen. Daarvoor moet namelijk eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Het besmettingsgetal (R0 of reproductiewaarde) moet “geruime tijd” kleiner zijn dan één. Versoepelen van maatregelen kan pas als het zorgsysteem (incl. IC’s) niet langer overbelast is of dreigt te worden. Ook moeten er “voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing beschikbaar zijn, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau.” Ten slotte moeten er “meetinstrumenten beschikbaar zijn die de effecten van de transitie snel op kunnen pikken”.

Er worden hier en daar wat mitsen en maren genoemd, zoals de testcapaciteit, maar verder is de conclusie: testen, testen testen! Het OMT adviseert nu precies wat andere landen doen. Landen met veel minder sterftes (Duitsland) dan hier. En ook wij bij DDS hebben hier al langer om geroepen. Net als Thierry Baudet en vele anderen.

Maar goed, vroeg of laat zal men op die voorwaarden gaan aansturen, dat kan niet anders. En dan ligt uitvoerig testen veruit het meest voor de hand. Op die manier zou men Nederland per gebied van de lockdown kunnen ontdoen, een sector sweep. Is ook voor de economie denk ik de beste, zo niet de enige, manier.