Nieuwe video Forum! ‘Een intelligente exitstrategie: zó krijgen we onze economie weer op de rit!’

Via deze nieuwe video van Forum voor Democratie, legt FvD-leider Thierry Baudet uit hoe hij denkt dat Nederland weer zo snel mogelijk uit de crisis kan komen. Prima uitvoerbaar!

Volgens Baudet zouden we met zijn geschetste plan eind mei ‘toch echt‘ uit deze crisis moeten kunnen komen. Althans, een groot deel van het land. Hij stelt namelijk voor dat we overgaan naar een lock-in. Kwetsbare groepen zoveel mogelijk binnenhouden en de lockdown voor de rest van het land (wellicht gefaseerd) opheffen.

Een belangrijk onderdeel van zijn plan is het uitvoerig testen op coronabesmettingen. Door onder andere de besmettingen en genezen patiënten in kaart te brengen, valt beter te bepalen waar het risico op het ontstaan van een nieuwe besmettingshaard klein genoeg is, zodat de lockdown kan worden opgeheven. Zoiets beschreef ik eerder vandaag toevallig ook.

Gedurende het filmpje benadrukt Baudet ook meerdere keren dat zijn partij zich constructief probeert op te stellen. Je kunt ook wel merken hoe hij vragen behandelt die kritiek op het kabinet in het antwoord kunnen bevatten. Zonder Rutte en zijn kabinet af te branden, maar ook zonder duidelijke fouten te negeren, probeert Baudet te antwoorden. Hij weet hoe gevoelig het ligt en pakt het wat mij betreft goed aan.

Zijn plan is wat dat betreft wel meer een aardige, doch grove, schets. Mocht er snel concrete invulling aan kunnen worden gegeven dan zou dat mooi zijn. Zo niet, dan heeft het waarschijnlijk wel een urgentiebesef gecreëerd of verder aangewakkerd om met een plan voor na corona te komen. Nog twee maanden van lockdowns en lockdowns negeren heeft niemand zin in.