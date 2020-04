Afschuwelijk! CBS vermoedt 600 meer coronadoden dan cijfers RIVM: ‘Sterfte Brabant 80 procent hoger dan gemiddeld’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een vermoeden uitgesproken, en onderbouwd, over het werkelijke aantal coronadoden tot nu toe. Er zijn medio maart namelijk fors veel meer mensen overleden dan gemiddeld.

De tweede helft van maart 2020 laat een flinke stijging in het aantal doden zien, 1.600 meer dan gemiddeld, waarvan het CBS vermoedt dat er 603 aan corona zijn overleden. Dus 603 bovenop de officiële cijfers van het RIVM.

Het CBS kijkt namelijk per week naar álle geregistreerde overlijdens voor dat jaar tot dan toe. Daar trekken ze de RIVM-cijfers van af en kijken hoeveel hoger het resterende getal is, ten opzichte van het gemiddelde van andere jaren.

Het verschil is logisch en het wordt ook steeds meer benadrukt dat het gaat om vastgestelde patiënten. Daarom spreekt het CBS ook van een (redelijk) vermoeden, maar dat maakt het niet minder verontrustend. Op moment van schrijven staat de teller voor officiële Nederlandse doden door corona namelijk op 1.487. Als het vermoeden van het CBS klopt dan spreken we dus van zo’n 40 procent meer doden dan de RIVM-cijfers zeggen en zitten we op 2.090 coronadoden tot nu toe: 1.487 + 603 = 2.090 totaal.

En volgens het CBS is het waarschijnlijk dat het sterftecijfer nog verder oploopt. Daarbij vertellen ze ook dat het coronavirus in Nederland meer doden heeft veroorzaakt dan de stevige griepgolf van 2018 in diezelfde week heeft gedaan. Tussen 5 en 11 maart van 2018 liep het totaal aantal doden in Nederland (tot dan toe), op tot 4.092. In diezelfde week in 2020 hadden we al 4.300 doden tot dan toe geregistreerd. Brabant registreert niet voor niets een 80 procent hoger sterftecijfer vergeleken met de tien weken ervoor.