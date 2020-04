Au! Zelfs PvdA pakt slappe VVD-houding jegens asielcriminelen aan: ‘Stoere VVD-praat, maar kunnen gewoon gang gaan!’

Als zelfs de PvdA de slappe VVD-houding richting criminele veiligelanders gaat bekritiseren, dan weet je dat je als zogenaamde “rechtse” partij iets ernstig verkeerd doet. De partij van Lodewijk Asscher maakt de teksten van de partij belachelijk en eist eindelijk eens ingrijpen.

Dat Forum voor Democratie enkele zeer straffe teksten had voor de huidige generatie politici, die niet willen wijken van hun opengrenzenbeleid, zal maar weinig verbazen. De partij vindt dat het tijd wordt voor een fundamenteel ander immigratiebeleid nu blijkt dat Nederland een soort walhalla is voor veiligelanders die min of meer ongestraft de criminele beest kunnen uithangen hier. “Massale immigratie, massale criminaliteit,” stelde partij zuur vast.

Het probleem is inmiddels echter zo groot, dat zelfs de traditionele voorstanders van Nederland als groot multicultureel speelpaleis zich beginnen te roeren. De PvdA heeft het gehad met alle vuist-op-tafeltaal van de VVD dat ze het probleem met criminele asielzoekers ‘keihard gaan aanpakken’ en meer van dat soort Ruttismes.

En dus verklaart PvdA-Kamerlid Attje Kuiken het anti-VVD-seizoen voor geopend toen ze in De Telegraaf las dat er ‘in 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven geregistreerd werden dan het jaar ervoor, een toename van 27 procent‘:

“Heftige cijfers, waarachter echte slachtoffers zitten. De daders zijn vaak veilige landers, niet op de vlucht maar hier om rotzooi te trappen. Ze kunnen hun gang gaan, omdat het dit kabinet ondanks alle stoere VVD-praat maar niet lukt hen uit te zetten. Ingrijpen nu echt nodig!”

Ja, VVD. Kom maar op met die maatregelen. Want als zelfs inmiddels de PvdA het eist, wordt het écht eens hoog tijd op te treden.