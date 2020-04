‘Bijna een derde van de carnavalsvierders denkt te maken te hebben gehad met coronabesmetting binnen het gezin’

Maar liefst 28 procent, bijna een derde van de Nederlandse carnavalsvierders, denkt te maken hebben gehad met het coronavirus binnen zijn of haar gezin. Die gedachtegang is niet heel gek in de wetenschap dat carnaval 2020 achteraf een coronabesmettingsfestijn bleek te zijn geweest.

Uit een onderzoek van Maurice de Hond, die gisteren nog hoge ogen gooide aan tafel bij Op1, blijkt dat 28% van de carnavalsvierders denkt zelf besmet te zijn geweest met het coronavirus of dat een of meerdere van zijn of haar familieleden besmet is geweest.

Onder kerkgangers, ook zo’n besmettingsparadijs gebleken, ligt dat aantal aanzienlijk lager. ‘Slechts’ 12% van de trouwe zondagsgangers denkt in direct contact te hebben gestaan met het coronavirus. Onder de rest van de Nederlanders, die aangaven niet op een kwetsbare plek te zijn geweest, is dat percentage 8%.

De vraag is nu of carnaval dit jaar afgelast had moeten worden. Dat het coronavirus zo hard kon toeslaan in Nederland en met name in Noord-Brabant heeft, zo blijkt uit onderzoek, wel degelijk te maken met carnaval.

“We mogen ervan uitgaan dat het feest op sommige plaatsen als een superspreader heeft gewerkt”, zo concludeerde onlangs ook microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia ziekenhuis in Breda.