Coronavirus blijkt wel degelijk gevaarlijk voor dieren: ‘Nertsen in Brabant besmet!’

Bij twee nertsenfokkerijen in Noord-Brabant is het coronavirus uitgebroken. Bij meerdere nertsen is COVID-19 geconstateerd. Het is de eerste keer dat er meldingen worden gemaakt van besmetting van het virus van mens op dier.

Omroep Brabant doet vandaag uitgebreid verslag van de uitbraak van het coronavirus onder nertsen. Meerdere medewerkers van de nertsenbedrijven vertoonde tekenen van het coronavirus. Daarom gaat men er ook vanuit dat de besmettingen hebben plaatsgevonden van mens op dier.

Uit voorzorg zijn de twee bedrijven gesloten en is de omgeving afgezet. Vanwege de ontdekking van de besmettingen heeft minister Carola Schouten van Landbouw direct maatregelen genomen.

Alle houders van nertsen en dierenartsen moeten voortaan een logboek bijhouden. Ook geldt er een meldplicht bij de NVWA wanneer er sprake is van ademhalingsproblemen of verhoogde sterfte onder de dieren.

Volgens het RIVM hoeven mensen zich vooralsnog geen zorgen te maken over een nieuwe massale uitbraak van het coronavirus. De verspreiding onder nertsen vormen volgens de overheidsinstelling dan ook geen gevaar voor nieuwe besmettingsgevallen bij mensen.

Overigens nam het aantal nieuwe patiënten met coronaverschijnselen juist weer toe in de ziekenhuizen in Brabant. In een dag tijd kwamen werden daar 120 mensen opgenomen met verschijnselen van het coronavirus.