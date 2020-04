De cijfers blijven schommelen. RIVM meldt 189 nieuwe overleden personen

Het blijft schommelen wat betreft het aantal doden per dag door het coronavirus. De hoge pieken met +200 doden per dag hebben we gelukkig niet, maar toch is vandaag weer een flinke groei in het dodenaantal vergeleken met de afgelopen dagen. Later vandaag is er nieuwe persconferentie van het kabinet, waarin we hopelijk meer informatie te horen krijgen.

Ook blijft het aantal opgenomen patiënten per regio angstvallig hoog in het zuiden van Nederland. Ook in het noord-oosten van Gelderland neemt het aantal opgenomen patiënten flink toe.

Het meest bizarre blijft toch het enorme schommelen van het dodenaantal, maar dit kan mogelijk komen door de vertraging die het RIVM zelf aangeeft. Zo’n vertraging is wel enorm vervelend om een goed beeld te krijgen voor een eventuele afvlakking of afname. We weten namelijk niet precies hoe accuraat de dagcijfers zijn.