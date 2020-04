Desaveu! Messentrekken gaat door: Meerdere doden in Frankrijk

De wereld staat stil, maar blijkbaar niet wanneer het over terreur gaat. In Frankrijk zijn meerdere doden te betreuren na een mes-aanval in het zuiden des lands.

Heel Frankrijk verkeerd in een soort van ‘lockdown’. Echter geldt die maatregel niet voor kwaadwilligen. In de Zuid-Franse stad Romans-sur-Isère werd een Soedanese asielzoeker gearresteerd na het plegen van een aanslag.

Dat Frankrijk wederom gebukt gaat onder een terroristische aanslag is allerminst uit te sluiten. Volgens getuigen riep de dader, die even daarvoor minstens twee mensen van het leven beroofde, de bekende woorden: ‘Allahu Akbar’.

De aanval vond plaats in het centrum van de Zuid-Franse stad. Volgens ooggetuigen sneed de dader zelfs een keel door van iemand in het bijzijn van diens vrouw en kind. En alsof het nog niet gruwelijker kan verkeren rende de dader vervolgens een tabakswinkel binnen in de hoop om nog meer slachtoffers te maken.

Godzijdank wist de Franse politie de man uiteindelijk aan te houden. Niemand, maar dan ook niemand zit momenteel te wachten op doorgeschoten idioten van welke religie dan ook. Het is crisis mensen, en religie is slechts bijzaak. Understatement.