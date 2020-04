En ja hoor, het is weer zover! Lak aan lockdown: politie Dordrecht sluit recreatiegebieden

Het zal niet als een verrassing komen, voor ons bij DDS in ieder geval niet, maar de overheid moet de Nederlandse burger vandaag tóch in het gareel houden. Recreatiegebieden in Dordrecht worden nu door de politie afgesloten omdat er te veel mensen op afkomen. Naast Rotterdammers vertoonden Amsterdammers eerder ook al hetzelfde gedrag.

Burgemeester Wouter Kolff maakt zich zorgen, doet tevergeefs nog een oproep om binnen te blijven en retweet even later een bericht van de lokale politie dat de boel te druk is en op slot gaat of al is gegaan.

Beste mensen, ik krijg meerdere signalen dat het in de recreatiegebieden behoorlijk druk begint te worden. Ik herhaal met klem mijn oproep om echt zoveel mogelijk thuis te blijven. Voorkom dat we de komende dagen al dit soort gebieden volledig moeten afsluiten. Het is serieus! — Wouter Kolff (@WouterKolff) April 5, 2020

Handhaving en politie gaan de Baanhoekweg richting Merwelanden afsluiten voor recreanten. Blijf dus thuis en kom niet (met je auto) die kant op. @HandhavingDordt @Politie_Dordt — Wouter Kolff (@WouterKolff) April 5, 2020

Helaas is het erg druk in de recreatiegebieden. De Baanhoekweg richting de #Merwelanden is dicht. #blijfthuis #AlleenSamen https://t.co/DzDR2KxED6 — Gemeente Dordrecht (@GemDordrecht) April 5, 2020

Op deze manier gaan we natuurlijk nooit van een lockdown afkomen. Ik snap dat het ontzettend vervelend is. We hebben al lang binnen moeten zitten, er is vrij weinig te doen en nu is het eindelijk mooi weer en dan mag je nog niks. ‘Ik hou wel voldoende afstand’ en ‘ach, de rest zit nu toch binnen’, meer reden om naar buiten te gaan heb je op dit moment ook niet nodig.

Zelf snak ik inmiddels ook steeds meer naar de buitenlucht. Even naar de supermarkt voor een lullig artikel of toch even kijken of de stad al weer een beetje leeft… Ik doe het ook. Alleen heb ik het voordeel dat ik mensen ruimschoots kan ontwijken. Ik zie ze aankomen en ik kan makkelijk naar de overkant van de straat. Dat heb je op een (druk) strand niet. Je houdt dat overzicht niet en áls er daar iemand besmet is, gaat het héél hard.

Dus ja, we worden lockdown-moe. Zijn strengere maatregelen en harder optreden het antwoord? Ik betwijfel het. Maar wat dan wel? Mensen testen en degene met een negatieve uitslag een vergunning geven voor een bepaald gebied? Dan duurt het minder dan een week voor we in dit land over fenomenen als coronashaming en coronadiscriminatie praten. Daar heb ik nou ook niet echt zin in…