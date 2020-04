Foutje bedankt! Onderzoekers: mondkapjes dragen helpt mogelijk wél tegen besmetting met corona

In Nederland horen we nu al maanden lang dat we niet massaal mondkapjes moeten kopen. Het heeft helemaal geen zin om die dingen te dragen in de strijd tegen het nieuwe, dodelijke Chinese coronavirus. Welnee, we moeten gewoon afstand van elkaar bewaren — anderhalve meter — en die mondkapjes geven aan zorgpersoneel (die er op magische wijze wél door beschermd worden).

Nou, onderzoekers uit Hongkong zeggen nu dat dit niet klopt. Mondkapjes, zeggen zij, beschermen wel degelijk tegen het virus. Deze onderzoekers zijn nu in gesprek met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) over deze materie. Er wordt “goed naar gekeken” en als de WHO concludeert dat, jeetje mina!, mondkapjes inderdaad wel degelijk nut hebben, dan wordt het “advies” aangepast. Het RIVM zal dat ‘advies’ dan pas ongetwijfeld overnemen, waarna Nederlanders opeens dus wél met mondkapjes over straat mogen (zonder zich een freak te voelen omdat de overheid de hele tijd zegt dat het nutteloos is).

Het onderzoek uit Hongkong sluit aan bij een ander onderzoek van het Amerikaanse MIT. Die hebben ontdekt dat het coronavirus nog veel besmettelijker is dan gedacht. Het virus houdt zich namelijk niet alleen op in “relatief zware druppeltjes, maar ook in zogenaamde aerosols, lichte druppeltjes” die vervolgens veel verder komen dan de anderhalve meter waar het RIVM het steeds over heeft. MIT heeft het nu over zes meter.

En wat betreft mondkapjes zegt Lydia Bourouiba van het MIT dat die toch wél kunnen helpen. “Het idee van veiligheid op een afstand van een of twee meter, dat druppeltjes daarbinnen op de grond terechtkomen, is vals en niet gebaseerd op wat wij hebben gekwantificeerd, direct hebben waargenomen en gemeten.” Daarom kan het dragen van mondkapjes het besmettingsrisico verminderen, zeker in slecht geventileerde ruimtes. “Dunne mondkapjes gaan je niet beschermen tegen het inademen van virusdeeltjes omdat die te klein zijn, maar ze kunnen wel wel de uitgestoten gaswolk afbuigen naar de zijkant in plaats van naar voren,” aldus Bourouiba.

Professor Heymann, adviseur van de WHO, zegt daarom dat er nu onderzoek wordt gedaan en dat als dit onderzoek van de WHO tot dezelfde conclusies komt, het dragen van mondkapjes weleens effectiever kan blijken dan anderhalve meter afstand bewaren. “Mocht het onderzoek verder ondersteund worden, dan kan het wel eens zo zijn dat het dragen van een mondkapje even effectief of zelfs effectiever is dan het bewaren van anderhalve meter afstand,” aldus deze hoogleraar tegen de BBC. Voor de goede orde voegt hij daar aan toe dat je je mondkapje dan dus wel goed moet opdoen en moet ophouden als je buiten bent, maar dat begrijpt een zwakzinnige ook.

Let wel, de WHO én ons eigen RIVM hebben ons dus de hele tijd verteld dat dit niet nuttig is. In veel andere landen hadden ze al een andere strategie — in China, Hongkong, Singapore, Tsjechië, Turkije, en ga zo maar door werd het dragen van mondkapjes wél aangemoedigd omdat die landen wél wetenschappers met verstand van zaken hebben. Helaas moet Nederland het doen met het RIVM.

Hoe dan ook, goed nieuws natuurlijk, niet in de laatste plaats omdat als dit inderdaad bevestigd wordt (en dat zal) door de WHO de economie misschien weer wat op gang kan worden getrokken.

