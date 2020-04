Geert Wilders zet heerlijk muziekje op en geniet in quarantaine van zijn literaire vrijheid

Geert Wilders geeft Nederland het goede voorbeeld. Terwijl ontzettend veel onnozelen er op uit trekken blijft Geert liever binnenshuis. Een tuin of balkon, zonnebril en een goed muziekje is voldoende.

Op een zonnige selfie laat Wilders Nederland weten dat het helemaal geen straf is om thuis te blijven, ondanks of dankzij het lekkere zonnetje buiten.

Nederland: geniet als het kan even van de zon vandaag – in de tuin of op het balkon! #zon #ikblijfthuis #wilders pic.twitter.com/5TSVjUqbkb

