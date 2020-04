Intens zielige, revanchistische en roekeloze Trump stopt financiering van WHO

Dat de Amerikaanse president Donald Trump niet over een geweten beschikt, hebben we vannacht weer eens gezien. Hij gaf een persconferentie waarin hij doodleuk aangaf dat het tijd was om de Amerikaanse financiering van de WHO te stoppen. Daarmee dus – middenin een dodelijke pandemie – potentieel het doodvonnis te tekenen van miljoenen mensen over de hele wereld. Achterlijke gladiool.

Dat Donald Trump zelfs na bijna drieënhalf jaar nog altijd niet gegroeid is in zijn rol als president van de Verenigde Staten, dat bleek gisteravond wel weer. De “grab them by the pussy”-regeringsleider vond het namelijk nodig om aan te kondigen dat zijn regering onmiddellijk de financiering van de WHO – de Wereldgezondheidsorganisatie – stopzet. Waarom? Nou, omdat ze niet omnipotent zijn en het coronavirus niet hebben kunnen stoppen voordat het een wereldwijde pandemie was.

Alsof de WHO machtiger was dan China, die maandenlang de boel heeft verdoezeld en bewust experts heeft misleid. Allemaal de schuld van de WHO, vindt Trump, en dus – hup! – trekt hij als een klein kind dat z’n zin niet krijgt de stekker uit de Amerikaanse financiële bijdrage aan de organisatie. Die kan daardoor zo goed als niet functioneren.

En als de WHO inderdaad de deuren moet sluiten na Trumps roekeloze daad, dan is de wereld een globale coördinator van deze crisis kwijt. Bill Gates – je weet wel: een miljardair die z’n fortuin aanwendt om de wereld te helpen in plaats van naar de knoppen te helpen – heeft er het volgende over te zeggen:

“Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs the WHO now more than ever.”

Het is dan ook niet voor niets dat DDS hoopte dat de impeachmentprocedure tegen Donald Trump slaagde. Deze man was al een gevaar voor de gezondheid, democratie en welvaart van alle inwoners van de Verenigde Staten. Nu is Trump niet alleen een gevaar, maar ook gewoon de vijand geworden van al die belangrijke zaken. En niet alleen van Amerikanen, maar de hele wereld.

Dus: hup Amerikanen. Nee, Joe Biden is geen perfecte kandidaat. Maar hij is in ieder geval geen compleet mesjogge narcist die Russisch roulette speelt met mensenlevens. Het is dus voor ons allemaal te hopen dat “sleepy Joe” zijn Republikeinse tegenstrever degradeert tot one term president. Hup Joe!