Knettergek D66 huilt: ‘CO2 en stikstof gaan niet weg door de coronacrisis’

Dat D66 wil dat alle ouderen zo snel mogelijk doodgaan wisten we al langer, maar blijkbaar wil de partij dat we állemaal euthanasie plegen. Hoe anders te verklaren dat de partij op Twitter laat weten het vreselijk te vinden dat CO2 en stikstof niet “weggaan” door de coronacrisis?

Jawel, de foppartij schrijft het echt op Twitter. “CO2 en stikstof gaan niet weg door de coronacrisis. Laten we ook vooruitkijken. Met deze plannen halen we de klimaatdoelen van Urgenda en verminderen we de stikstofuitstoot: natuur beschermen, boeren helpen met omslag naar duurzame landbouw, 25% minder CO2 in de lucht.”

CO2 en stikstof gaan niet weg door de coronacrisis. Laten we ook vooruitkijken. Met deze plannen halen we de klimaatdoelen van Urgenda en verminderen we de stikstofuitstoot:

🌳 Natuur beschermen

🐄 Boeren helpen met omslag naar duurzame landbouw

🏭 25% minder CO2 in de lucht pic.twitter.com/3aK3LfQYyH — D66 (@D66) April 24, 2020

We moeten hópen dat stikstof en CO2 niet verdwijnen door de coronacrisis. Als dat wel zo is gaan we namelijk allemaal dood. Al die bomen en planten waar D66’ers het steeds over hebben zullen zonder CO2 meteen verwelken. Via fotosynthese gebruiken zij CO2 namelijk om zichzelf te voeden. En jawel, tijdens dat proces komt er O2 vrij (zuurstof!) wat door ons mensen weer gebruikt wordt om adem te kunnen halen en dus in leven te blijven.

Ja, dat is even een heel Jip en Janneke soort van uitleg, maar blijkbaar is dat nodig in tijden waarin D66 onderdeel uitmaakt van de regeringscoalitie.

Deze partij is totaal geschift… en ook nog eens levensgevaarlijk.

