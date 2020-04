Let op! Pro-migratielobby wil coronacrisis gebruiken om hoeveelheid asielzoekers flink op te krikken

Als het aan voorstanders van open grenzen ligt, bewijst het coronavirus vooral één ding: dat het noodzakelijk wordt om massa’s migranten uit het buitenland te halen en die van verblijfsvergunning te voorzien in Europa. “Maar wat mij bij deze pandemie vooral opvalt, is dat migranten en vluchtelingen een deel van de oplossing bieden,” zo lezen we vandaag in Trouw.

Het klinkt misschien als een eenvoudige oplossing: er is een bepaalde nood op de arbeidsmarkt. Hoe kan je die invullen? Simpel: gewoon mensen van elders verleiden hiernaartoe te komen. Zij kunnen dan voor een laag loon werken, en klaar is Kees!

Dat was in ieder geval de gedachte achter de gastarbeiders van de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Hoe dat afliep, merken we nog met grote regelmaat: immigratie en integratie zijn al zo’n jaar of twintig politiek heet hangijzer nummer 1. In de tijd is de animo voor ongebreidelde migratie en losse migratieregels flink gezakt. De balans opmaken voelt als het stellen van een retorische vraag: was het invullen van wat vacatures al die problematiek van de afgelopen decennia nu echt waard?

Nu de coronacrisis wild om zich heenslaat en het alleen over gezondheidszorg gaat, zien de liefhebbers van open grenzen hun kans schoon. Het wordt weer tijd om vliegtuigladingen vol mensen naar Europa te verschepen, zo menen ze. Vandaag in Trouw:

“Niet alleen in Groot-Brittannië, ook in de rest van Europa worden laaggeschoolde migranten als de minst wenselijke migranten beschouwd. In de laatste paar jaar hebben we in Europa een heel gepolariseerd en giftig debat over migranten gezien. Van veel problemen kregen zij de schuld. Maar wat mij bij deze pandemie vooral opvalt, is dat migranten en vluchtelingen een deel van de oplossing bieden.”

Want in deze specifieke crisis zijn specifieke beroepen hard nodig. Neem de fruit- en groenteplukkers; door alle reisbeperkingen dreigt op sommige plekken een tekort aan mensen om asperges te steken en aardbeien te plukken.

Of de huidige crisis de kijk op migranten blijvend zal veranderen, durft Foresti niet te voorspellen. “Maar ik hoop dat het debat in de toekomst meer zal gaan over de rol die migranten kunnen spelen in onze maatschappijen en economieën.”