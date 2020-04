Montenegro dolblij: ‘Dank je Nederland voor betalen & verzorgen vervoer MONDKAPJES en andere bescherming’

Er is een enorme schaarste aan beschermende mondkapjes en ander beschermingsmateriaal, aldus Hugo de Jonge in de Tweede Kamer op woensdag. Er is werkelijk niet aan te komen. Ondertussen bedankt het kleine staatje Montenegro Nederland voor de hulp bij het transporteren van… honderdduizenden mondkapjes en ander beschermingsmateriaal.

Op Twitter laat de regering van Montenegro weten dat er een enorme voorraad “medische uitrustingen” (of materialen) gearriveerd zijn in het land. Oké, geen probleem natuurlijk. Heel goed dat Montenegro dit soort materialen blijkbaar wél kan regelen voor zorgpersoneel en gewone burgers. Daar kan onze overheid het één en ander van leren.

Maar wacht. Montenegro was nog niet klaar. De tweet gaat namelijk verder: “Het transport is verzorgd en betaald door Nederland via het NATO-mechanisme. Dank aan onze NAVO-bondgenoot!”

7t of protective medical equipment has just arrived in #Montenegro by transport provided and paid for by #Netherlands through #NATO mechanism. Thanks ally @NLatNATO. 🇲🇪🇳🇱

The importance of alliance and solidarity is shown when it matters most! (1/3) #CoronaInfoCG #COVID19 pic.twitter.com/E9Au1DgiiM — Govt. of Montenegro (@MeGovernment) April 22, 2020

In een tweede tweet legt Montenegro uit dat het om materiaal geïmporteerd uit China gaat. Welk materiaal, vraagt een kritisch mens zich dan natuurlijk af? Het antwoord wordt gegeven in een derde tweet:

726.000 mondmaskers 460.000 handschoenen 2.800 beschermende pakken 1.800 beschermende brillen 5.000 COVID-19 testpakketten 450 thermometers 20 medische kleppen

Dit is ronduit bizar. Minister Hugo de Jonge bleef gisteren in de Tweede Kamer volhouden dat het vrijwel onmogelijk is om aan dit soort beschermingsmateriaal te komen. Zelfs toen Thierry Baudet hem uitlegde dat dit onzin is hield De Jonge voet bij stuk. Uiteindelijk voelde Baudet zich zelfs gedwongen om de minister publiekelijk de contactgegevens te overhandigen van een Nederlandse importeur die in een week tijd 4 miljoen FFP2-mondkapjes kan regelen.

Maar ondertussen zorgt de Nederlandse overheid er dus (via NAVO) voor dat Montenegro bijna een miljoen mondmaskers en andere beschermingsmiddelen krijgt; middelen waaraan er volgens De Jonge een “grote schaarste” is. Wij betalen voor het vervoer. Wij verzorgen het vervoer. Maar vervolgens wordt het vervoerd naar Montenegro in plaats van naar óns land zodat óns zorgpersoneel beschermd wordt.

