Nederlanders storten zich op Netflix en televisie tijdens coronacrisis

Onze televisie draait overuren sinds we gedwongen worden om veel, als niet ál onze tijd thuis door te brengen. De coronacrisis heeft de behoefte aan content en andere soorten van vermaak zoals gaming flink laten toenemen. Volgens Stichting Kijkonderzoek kijken we al minstens 33 minuten meer televisie dan we normaliter rond deze tijd van het jaar zouden doen, en dat is natuurlijk slechts een gemiddelde.

Meer interesse voor nieuws en actualiteiten

Eén gevolg van de huidige situatie rondom het coronavirus, is dat er meer naar de content van onze televisiezenders gekeken wordt. Meer mensen kijken naar lineaire televisie, iets dat tegen de trend ingaat die de laatste jaren ingezet is. Ook maken we meer gebruik van het terugkijken van programma’s via NPO Start of NLZIET. Daarbij valt op dat er vooral veel interesse is voor nieuws- en actualiteitenprogramma’s: maar liefst 38 procent van de totale kijktijd besteden we deze dagen gemiddeld aan nieuws en actualiteiten. Dat is natuurlijk niet zo vreemd; we zitten in een unieke en precaire situatie en veel mensen willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, omdat de gevolgen van de huidige coronacrisis voor iedereen voelbaar zijn.

On demand-platformen

Het zal niemand verrassen dat on demand-platformen met series en films garen spinnen bij de coronacrisis. Netflix en Disney+ vinden nog meer aftrek dan ze normaal al deden. Netflix is sowieso een alsmaar groeiend platform: in de tweede helft van 2019 steeg het aantal abonnees met vier procent, waardoor men nu op zo’n 3,3 miljoen abonnees zit. Naar verwachting gaat dit de komende weken alleen maar verder stijgen. Het marktaandeel van Netflix is al maar liefst 43 procent. Ook YouTube vindt gretig aftrek, al was het alleen al omdat er veel corona-gerelateerde video’s geplaatst worden door op z’n minst ten dele mensen die zich thuis aan het vervelen zijn. Bij YouTube hoef je overigens geen betalend abonnee te worden om content te kunnen bekijken.

Netflix cadeaukaart

De wetenschap dat veel mensen thuis zitten en meer tijd om handen hebben dan normaal, levert dus meer kijkers en meer kijkuren op voor een streamingdienst als Netflix. Toch kijkt nog niet iedereen naar Netflix. Sommigen zijn nog verknocht aan lineaire televisie of Nederlandstalige programma’s, andere kunnen het simpelweg het geld niet opbrengen om ervoor te betalen. Die laatste groep kun je in deze tijd verrassen met een Netflix cadeaukaart voor hun verjaardag, of gewoon zomaar natuurlijk. Deze kun je gewoon online bestellen en op het gewenste adres laten bezorgen, wat op dit moment natuurlijk de handigste en veiligste manier is om een cadeau te geven.

Verlaging van de beeldkwaliteit

Het gevolg van het feit dat er veel meer gestreamd wordt op het moment, is dat internetverbindingen zwaar belast worden. Dat terwijl het laatste wat we nu willen is dat het internet ook nog eens plat komt te liggen. Daarom kiezen zowel Netflix als YouTube ervoor om in ieder geval tijdelijk hun streamingkwaliteit te verlagen. Dat houdt concreet in dat de beeldkwaliteit een stukje omlaag gaat. Dit moet 25 procent minder dataverbruik opleveren en betekent niet dat we naar slechte kwaliteit hoeven te kijken. Het initiatief komt niet van de streamingsdiensten zelf; de Europese Commissie heeft aangedrongen op deze maatregelen.

Samen naar Netflix kijken en chatten

Lang niet alle Netflix-gebruikers weten dat het mogelijk is om op afstand tóch samen naar Netflix te kunnen kijken en ondertussen te kunnen chatten. Hiervoor is de tool Netflix Party gemaakt. Deze maakt het mogelijk om met meerdere mensen tegelijkertijd ergens naar te kijken, terwijl aan de rechterkant van een scherm een balk staat om te chatten. Je kijkt dan wel op je laptop, want Netflix Party is een extensie die je kunt downloaden voor de browser Google Chrome. Wanneer je de extensie geïnstalleerd hebt in Chrome, kun je naar de website van Netflix gaan en daar de optie Netflix Party aanklikken. Hier wordt op grotere schaal gebruik van gemaakt dan je zou denken: de belangstelling voor het ‘samen kijken’ is zo groot dat Netflix er extra servers voor beschikbaar heeft moeten stellen.

Films over virusuitbraken

De actualiteit van een grote virusuitbraak heeft ook de interesse vergroot in films over dit onderwerp. Je zou denken dat mensen zichzelf liever niet gek maken, maar een documentaire als Pandemic op Netflix wordt opeens meer bekeken dan voorheen. Voor de liefhebbers zijn er ook nog de films I Am Legend, World War Z en Resident Evil: Retribution die ook over een virusuitbraak gaan. Voor zij die nog geen Netflix of Netflix cadeaukaart hebben, is er altijd nog het bordspel Pandemie.