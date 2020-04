Oh nee, de anderhalvemetersamenleving blijft mogelijk nog jaren bestaan! ‘Harvard-studie meldt dat we tot 2025 rekening moeten houden met corona-uitbraken’

De vooruitzichten zijn enorm negatief als we het onderzoek van Harvard moeten geloven. Tot 2025 zal de wereld nog vaker worden geteisterd door diverse corona-uitbraken. Wat dus betekent dat de anderhalvemetersamenleving langer blijft bestaan dan gedacht.

Harvard-hoogleraar epidemiologie Marc Lipsitch komt met deze negatieve boodschap. Het is naïef om te denken dat er maar één lockdown periode zal zijn. Het virus zal waarschijnlijk terugkeren, en ook moet men rekening houding met nieuwe varianten de komende jaren. Wat er dus op neerkomt dat we tot 2025 vaker in lockdown vast zullen zitten.

De studie van Harvard concludeert dat één lockdown bij lange na niet genoeg zal zijn ZOLANG er geen vaccin zal zijn. Komende zomer zal de overdracht van het virus inderdaad een stuk lager ligger, maar na de zomer zal er weer een nieuwe piek komen. We moeten dus serieus rekening houden met tal van ‘vervolgpieken’ als er geen geschikt vaccin wordt ontdekt op korte termijn.

De zomer zal de verspreiding van het virus licht vertragen, maar absoluut niet uitdoven. Wetenschappers zeggen dan ook dat men niet te veel ‘vertrouwen’ moet hebben in de zomer. Er moet een vaccin komen om af te rekenen met dit virus.

Anders blijven we nog enkele jaren last hebben van het coronavirus.