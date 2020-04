Peilingen! ‘Mark Rutte gaat als een raket en stijgt 10 zetels, FVD daalt 4 zetels’

Het beheersen van de coronacrisis heeft de VVD geen windeieren gelegd. De partij stijgt maar liefst 10 zetels in de meest recente peiling van Maurice de Hond. Daarmee evenaart Mark Rutte bijna zijn monsterzege van de Tweede Kamerverkiezingen uit 2017. Toen behaalde de VVD 33 zetels.

Andere winnaars zijn het CDA en de ChristenUnie. Beide partijen stijgen ook twee zetels, wat waarschijnlijk te maken heeft met het huidige kabinetsbeleid rondom de coronacrisis.

Overigens staat het CDA er in de recente peiling wel minder goed voor dan de uitslag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017: In dat geval moeten we een negatief saldo van -4 zetels rapporteren.

Forum voor Democratie doet het beduidend minder goed, als we de meest recente peiling van De Hond mogen geloven. De partij van Thierry Baudet zakt in de peilingen van 16 naar 12 zetels. Dat is een negatief saldo van -4 zetels. Ten opzichte van de laatste Tweede Kamerverkiezingen mag FVD zich alsnog +10 zetels toe-eigenen.

Andere ‘verliezers’ zijn D66 (-8), SP (-5) en GroenLinks (-3). De partij van Henk Otten (ON!) staat vooralsnog zelfs op 0 zetels. Dat zou het einde betekenen van zijn mislukte politieke carrière.