Persconferentie kabinet: ‘Nederland voorzichtig de goede kant op, maar wen alvast aan de ‘anderhalve meter samenleving’ en het ‘nieuwe normaal”

Premier Rutte en minister De Jonge gaven om 19:00 uur een persconferentie. Daarin werd de huidige strategie en de effectiviteit ervan, toegelicht. Voorzichtig lijkt het langzaam beter te gaan, maar de boodschap was vooral: ‘we zijn er nog lang niet, houd vol’.

Rutte en De Jonge leken allebei vrijwel dezelfde toespraak te hebben, op de inhoudelijke punten na. Het is zwaar en tot nu toe gaat het nog goed, maar we zijn er nog lang niet. Pasen moeten we allemaal maar thuis vieren.

Testen en slimme apps

Bij de NOS zeggen ze dat er geen nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, maar dat is niet helemaal waar. Minister De Jonge is namelijk van plan om grootschalig te gaan testen op het coronavirus, om zo de besmettingen in kaart te kunnen brengen. En om dat in kaart brengen efficiënt te kunnen doen, heeft de minister gehint op de ontwikkeling van twee apps. Één om de status te kunnen melden (wel/niet besmet, of geweest) en dit te kunnen delen met andere app-gebruikers. Een soort anti-Happn. De tweede app moet makkelijk contact met de huisarts faciliteren, die bijvoorbeeld kan vaststellen of iemand genezen is of niet.

Opvallend was de voorzichtigheid die gepaard ging met iedere zin. Want zeg nou zelf: de overheid die u gaat testen en 24/7 gaat traceren, dat is de alu-hoedje-Jackpot. Waarmee ik trouwens niet de daadwerkelijke en zeer reële risico’s wil bagatelliseren.

Maar wat bij deze persconferentie toch wel echt de kroon spande, was het overduidelijk gekunstelde verhaal, ingefluisterd door een PR-bureau: ‘Wen maar vast aan de ‘anderhalve meter samenleving’ en ‘dit is het nieuwe normaal‘. Regelrecht voer voor Twitter-haters die ‘1984’ en ‘newspeak’ roepen. Ik kan het ze niet eens helemaal kwalijk nemen. Ze hadden het ook gewoon een uitzonderlijke-/noodsituatie kunnen blijven noemen. Dan is er alsnog geen stip aan de horizon maar is er in ieder geval nog het idee dát die er wel komt. Door te zeggen dat deze situatie ‘het nieuwe normaal’ is, geef je eigenlijk het signaal dat er helemaal geen stip aan de horizon meer komt of hoeft te komen. Dom marketingbabbeltje, had niet gehoeven.