Rampzalig! Sinterklaasfeest loopt nu al gevaar! ‘Geen enkele gemeente wil intocht organiseren’

Door de coronacrisis dreigt het Sinterklaasfeest mogelijk niet door te gaan. Er is tot op heden namelijk geen enkele gemeente die interesse heeft om het kinderspektakel te organiseren dit jaar. De angst zit er logischerwijs goed in bij gemeenten, en geen enkele stad zit eraan te denken om de intocht te houden in een tijd waarin de vervolgpiek van het virus een reëel gevaar is.





Niet de culturele strijd van anti-westerse clubjes zoals KOZP of BIJ1 zullen de viering definitief, nee het coronavirus zorgt mogelijk voor meer problemen dan al die radicale clubjes bij elkaar. Normaal gesproken is er meer dan genoeg keuze qua gemeenten voor de intocht. Maar tot op heden heeft zich nog geen enkele gemeente gemeld voor de landelijke Sinterklaas intocht in november.

Zo ondergaat het Sinterklaasfeest een rampzalige tijd, al jaren is niet echt meer een ‘feest’. Het is eerder een politieke manifestatie, waarin de antiracisten het niet nalieten om het feest compleet te verpesten. Dit zorgde al voor een vermindering van het enthousiasme van gemeenten om de nationale intocht te houden. Ze waren bang voor gewelddadige demonstraties.

Nu met het coronavirus, en een eventuele ‘vervolgpiek’ durft uiteraard geen enkele gemeente het aan om het feest te organiseren in november.