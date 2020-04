Spanjaarden zijn woest op Nederland: ‘Dit is oorlog! Mark Rutte moet zijn excuses aanbieden!’

De Spanjaarden zijn boos op Nederland dat volgens hen veel te veel eisen stelt aan een steunpakket voor het -door corona- zwaar getroffen land. ‘Dit is een oorlog en in een oorlog stel je geen voorwaarden aan hulp’, aldus de Spaanse premier Pedro Sánchez.

Terwijl Spanje langzaam ontwaakt uit haar lockdown en het dagelijkse leven in het Zuidwest-Europese land weer mondjesmaat op gang komt, is het gemekker over geld nog niet beslecht. De Spanjaarden vinden dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een veel te harde toon heeft aangeslagen door niet meteen in te stemmen met een absurdistisch financieel noodpakket.

Tegenover de NOS zegt de Spaanse premier daarover:

“We steken ons in schulden om levens te redden. Hier hebben we maar een doel: als collectief, als land, levens redden. Daaraan kun je geen voorwaarden van buiten stellen.”

Volgens Sánchez blijkt nu wat solidariteit in Europa precies inhoud. “Dit is een pandemie die de Europese Unie vol getroffen heeft. Nu wil de burger weten waar die solidariteit is. Hoe gaan we het aanpakken?”, aldus de sociaaldemocratische Spaanse premier.

Het ergste vinden de Spanjaarden nog dat Mark Rutte niet namens Nederland excuses heeft gemaakt over hun starre houding: “Ik had daarna wel graag iets van de Nederlandse premier willen horen. Waarin hij iets had gezegd over Spanje. Iets waarin hij was ingegaan op die onterechte kritiek door zijn minister van financiën.”

Vooralsnog houden Wopke Hoekstra en Mark Rutte hun poot stijf en willen Spanje slechts gedeeltelijk financieel tegemoetkomen. Want ook het kabinet weet dondergoed: Na de Spanjaarden zullen de Italianen bij de Europese Unie aankloppen voor een financiële injectie, terwijl het begrotingstekort in eigen land inmiddels is opgelopen tot 92 miljard euro.