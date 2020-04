Toch wel dus! Erasmus MC onderzoek wijst uit: corona via lucht overdraagbaar

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat het coronavirus wel degelijk via de lucht, dus niet alleen via druppeltjes, overdraagbaar is. Toevallig werden voor dit onderzoek fretten gebruikt, die soortgenoot zijn van de nerts, waarvan vandaag bekend werd dat die diertjes ook besmet zijn geraakt met corona.

In het onderzoek werden fretten, die met elkaar in contact waren gebracht, in no time besmet. Een andere groep fretten, eentje waarbij ze allemaal minstens tien centimeter uit elkaar werden gehouden, had een paar dagen meer tijd nodig maar ook zij raakten allemaal besmet. Het is nu aan de onderzoekers om te kijken of er ook besmettingen plaats zullen vinden als de afstanden tussen de fretten groter wordt gemaakt.

Een eerder onderzoek werd door de WHO en het RIVM van de hand gedaan, met de reden dat de testopstelling niet reëel was. Virusdeeltjes werden in een slecht geventileerde kamer geblazen, met een kracht die veel harder zou zijn dan een niesbui van de gemiddelde mens. Ja, oké, maar het punt was juist dat die kleine druppeltjes, aerosolen genaamd, tot wel drie uur lang in de lucht actief bleven.

En nou wil dat nog niet zeggen dat, als je over straat loopt, je ineens besmet kunt raken van iemands hoestbui van tien minuten ervoor. Maar het betekent wel dat je in slecht geventileerde ruimtes een veel groter risico loopt dan je misschien eerst dacht. De vraag is alleen hoe besmettelijk het virus op dat moment is: hoeveel aerosolen heb je nodig voordat iemand besmet raakt? En dat is nog onzeker.

Maar als er weinig voor nodig is, en die kans bestaat, dan is dat behoorlijk ongunstig. Want niet alleen hoesten en niezen, maar ook de virusdeeltjes van je hand en aan de deurklink verdampen, waardoor het in bepaalde ruimtes kan blijven dwarrelen.

Dat betekent mogelijk nogal wat voor de kans op bezoek, reizen met het ov en voor maatregelen bij bepaalde bedrijven. Het zou ook betekenen dat mondkapjes toch wel veel meer helpen dan tot nu toe door het RIVM is beweerd.