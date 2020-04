Tssss! Jokkende Chinezen verhogen het officiële corona-dodental in Wuhan ineens met duizend mensen

Dat de Chinezen al maanden verkeerde, veel te lage, cijfers hebben doorgegeven over het aantal mensen dat in het land is overleden aan corona, dat staat zo onderhand wel vast. Vandaag kwam dan een eerste correctie: ‘ineens’ is het dodental maar liegst 45% hoger. Meer dan duizend overledenen in één klap toegevoegd aan het officiële dodencijfer.

In de categorie de aarde is rond, het gras is groen, Peter R. de Vries zit vanavond aan tafel in een talkshow en water is nat: communistische overheden liegen dat ze barsten. Wie de geschiedenis heeft bestudeerd of bijvoorbeeld op Canvas de aangrijpende serie Chernobyl kijkt, weet dat natuurlijk al. Maar nu ook voor de huis-, tuin- en keukenleninisten die Nederland telt: communisme is de minst eerlijke staatsvorm die er bestaat. Het leidt altijd tot de mensen met de zwartste harten op de hoogste posities. En tot ongelofelijke hoeveelheden propaganda, leugens en onderdrukking van informatie.

We zien het nu ook weer met het coronavirus. China heeft de situatie in ’s wereld eerste corona-brandhaard Wuhan maandenlang veel te rooskleurig voorgesteld. En nu de hele wereld bij bosjes sterft aan ziekte, komt dan de correctie. En wát voor één: ineens blijken er maar liefst 45% méér mensen te zijn overleden aan het dodelijke virus. Goh:

“De Chinese stad Wuhan, waar eind vorig jaar het coronavirus voor het eerst opdook, heeft het aantal mensen dat is gestorven door het longvirus flink naar boven bijgesteld. Volgens de officiële cijfers zijn er in de stad 3869 mensen omgekomen. Dat zijn er 1290 meer dan eerst naar buiten werd gebracht. Volgens China is het dodental in de stad plotseling met 45 procent gestegen omdat mensen die thuis stierven niet allemaal werden meegeteld en overlijdensverklaringen vertraagd waren. Volgens BBC-correspondent Robin Brant draagt het bericht ‘alleen maar bij aan het wantrouwen over de Chinese informatie’.”

Zo zeg. Wie had dát nou verwacht? Oh ja: iedereen die niet in complete denial is over de uiterst perfide wijze waarop totalitaire rotlanden omgaan met essentiële informatie.