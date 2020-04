Typisch NOS! CIDI kwam met statement rondom ‘heibel’ FVD, NOS gebruikt suggestieve vertoning van dit statement om FVD als antisemitisch te framen

De NOS kon het weer niet laten om het Forum voor Democratie in een negatief daglicht te zetten. Helaas gingen ze wel flink de fout in, ze moesten zo nodig een statement van het CIDI, Centrum Informatie Documentatie Israël, zo aanpassen om het nog erger te laten lijken. Vertrouwt iemand nog het NOS eigenlijk?



Gisteren was er nogal wat gedoe over app-groepen binnen de jeugdafdeling van Forum. Het partijbestuur is op dit moment de kwestie aan het onderzoeken, en zal wanneer nodig, jeugdleden hiervoor straffen.

Voor de deugridders bij het NOS was dit weer de kans om aan te sluiten op de nationale Deugbrigade-trein die het niet na kon laten om Thierry Baudet, Yernaz Ramautarsing en andere direct weer in een fout hoekje te plaatsen.

Alleen ging de NOS een stapje verder in het framen…

Het CIDI kwam met een statement omtrent de antisemitische uitlatingen van JFVD-leden in whatsappgroepen. De NOS gebruikt vervolgens de volgende suggestieve vertoning van het statement tijdens het Achtuurjournaal. Waarom wordt er door de NOS geknipt in het statement van CIDI? pic.twitter.com/PqL0WJKuk4 — Jurbin van Hooff (@jurbinvhooff) April 29, 2020

Op de één of andere manier vond de NOS het nodig om het eerste deel van de Tweet van CIDI weg te laten. Met het weggelaten deel krijg je ineens toch wel een heel ander beeld van het statement.

Zou de NOS dit expres hebben gedaan, of zullen ze met een slap excuus komen? Dat ze een deel hadden weggelaten omdat ‘het niet over het onderwerp ging’?

Of valt dit onder het nieuwe parafraseren?