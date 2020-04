VRESELIJK: Brexit Held Boris Johnson op Intensive Care

Het is ontzettend triest: Boris Johnson, de Britse premier en Brexit held, is vandaag opgenomen op de Intensive Care. Waar hij dit weekeinde hoegenaamd nog opgenomen werd in het ziekenhuis puur en alleen omdat hij al tien dagen last had van corona-symptomen — die verder niet erger werden, aldus de officiële verklaringen — blijkt nu dat hij er de afgelopen twee dagen wel degelijk keihard op achteruit is gegaan.

Je wil het eigenlijk niet zeggen, maar als je naar de dodencijfers kijkt van het nieuwe Chinese coronavirus is het wachten op de eerste hooggeplaatste politicus die het aflegt. Nou, in dat verband ziet het er nu heel, heel slecht uit. Boris Johnson, de Britse premier, ligt op de Intensive Care. Zijn lichaam lijkt niet in staat om de strijd tegen COVID-19 op eigen kracht te winnen.

Hij werd verplaatst naar de Intensive Care omdat het steeds moeilijker werd voor hem om te ademen. Het enige goede nieuws is dat hij op het moment van zijn opname op de IC nog steeds op eigen kracht ademhaalde én dat hij nog bij bewustzijn was.

Kort voor hij overgeplaatst werd van de gewone corona-afdeling naar de IC droeg Johnson de verantwoordelijkheden van zijn MP-schap over aan zijn nummer twee, Dominic Raab.

Laten we in vredesnaam hopen dat Boris het redt. Er zijn niet veel moderne politici waarvoor ik bijzonder veel waardering heb, maar Boris is wel degelijk één van de leiders die ik zeer waardeer. Hij is flegmatiek, altijd zichzelf, en bereid om grote risico’s te nemen. Daarnaast is hij er na het debacle van Theresa May in geslaagd om zijn land klaar te maken voor Brexit, wat natuurlijk geen geringe prestatie is.

Boris, houd vol jongen! Je land heeft je nodig — en dan heb ik het nog niet eens gehad over je vriendin… en over het kind waarvan ze zwanger is! Doorzetten, en gewoon adem blijven halen.