Wederom minder doden door corona – RIVM: 66 nieuwe sterfgevallen en 75 ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt 66 nieuwe sterfgevallen en 75 nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus, in de afgelopen 24 uur. Het zwakt dus nog steeds af, maar natuurlijk veel te langzaam.

Over twee dagen komt de ‘dinsdagpiek’ natuurlijk weer, of misschien woensdag, in verband met Koningsdag. Dus die melding van 66 is in dat opzicht ‘te laag’. Máár tegelijkertijd is het aantal van vandaag wel voor meer dan een kwart kleiner, vergeleken met vorige week (19 april: 83 sterfgevallen). Dus de pieken worden minder hoog en de dalen juist dieper. Kijk maar:

Maar zoals vandaag al eerder bleek, het coronavirus kan zomaar weer ergens opduiken. En ondanks de duidelijke dalende trend, wordt de kans op een nieuwe ‘corona-golf’ wel steeds groter.

Die ‘anderhalve meter maatschappij’ begint namelijk steeds meer op een ‘armlengte maatschappij’ te lijken. Het valt mij steeds meer op dat mensen het niet meer zo nou lijken te nemen als in het begin. Kinderen die op hun fietsje (bijna) tegen anderen aan knallen. Opa en oma die tijdens het wandelen net ‘een lekkere pas hebben’ en dus toch echt perse direct moeten passeren, ook als dat betekent dat we enkele seconden in een ’15cm samenleving’ moeten leven. En sommige gezinnetjes in het park zijn de afgelopen dagen wel héél erg gegroeid!

Dus ja, het gaat goed, maar met een week of twee zouden we wel weer eens een enorme uitschieter in de statistieken kunnen gaan zien. Ik hoop het niet natuurlijk, want ik ben het inmiddels ook wel zat…