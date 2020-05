Advies richting overheid aangepast door idioot pleidooi Linda Duits: ‘discriminatie van singles door ‘geen seks-maatregel’, want seks is mensenrecht!’

Soa Aids Nederland heeft hun advies richting de overheid aangepast, mede door het volkomen belachelijke pleidooi van Parool-columniste Linda Duits (die ja). Lekker met wat symboolpolitiek meeliften op de gratis publiciteit die de aandachtsgeile Duits met haar flut stuk heeft gegenereerd.

Je zit thuis, wilt graag aandacht en doet graag moreel verheven. Het liefst nog door middel van een veilig onderwerp, gepaard met iets van gelijkheid, mensenrechten of klimaat. Nou, Linda Duits gooide blind een paar dartpijlen op het deugbord en kwam met het volgende idee: ‘Als single worden mijn mensenrechten geschonden, doordat de anderhalve meter-regel mij het recht op seks ontneemt.’ Ja, echt.

Alles wordt uit de kast gehaald, tot het ‘knuffelstofje’ oxytocine aan toe! Als single de benen even bij elkaar houden, zodat Nederland straks niet wéér twee maand op slot zit, is te moeilijk. En in plaats van je dildo-arsenaal eens uit te breiden én uitgebreid gaan zitten testen (uitgelezen kans zo tijdens corona), gaat Linda liever mekkeren over geschonden mensenrechten. Weet single Nederland ook eens hoe half Afrika zich al eeuwen voelt.

Maar nu komt dus nog het meest achterlijke aan dit hele verhaal: Soa Aids Nederland past door haar het advies aan. Symboolpolitiek van de bovenste plank, maar Linda is happy (want aandacht). Want haar pleidooi voor “een bijgesteld advies, gericht op risicoreductie” is precies wat ze kreeg: ‘trek je maar af voor de webcam, op afstand en tegenover elkaar mag ook.’

Linda Duits is nu dus blij dat de overheid het advies krijgt om te benoemen dat webcamseks en tegenover elkaar staan masturberen mag. Wát een overwinnen voor de mensenrechten, chapeau. En hey, telefoonseks zou ook nog kunnen! Nou ja zeg, nu draag ik zelfs m’n steentje bij aan het creëren van die mooiere wereld. En ik zeg je eerlijk, het is niet makkelijk om altijd zo te moeten strijden voor m’n mensenrechten. Hoe houdt ze het vol?!