‘Allah heeft het coronavirus gemaakt en het treft geen moslims’ – Afghanen lappen massaal maatregelen aan de laars ‘want Ramadan’

Die tweede golf komt er nu dus zeker. Duizenden moslims woonden publieke preken bij gedurende de Ramadan in Afghanistan. Maatregelen tegen corona werden massaal aan de laars gelapt! ‘Het coronavirus treft moslims niet,’ zei één van de aanwezigen (die op dat moment zelf een mondkapje draagt).

📹| Thousands of Muslims have held public prayers during Ramadan in Afghanistan, ignoring coronavirus safety measures. “We don’t care about the coronavirus. We believe God created the coronavirus," one of the attendees told Ruptly. pic.twitter.com/ljwE8yQzd4 — EHA News (@eha_news) May 3, 2020

‘Het coronavirus boeit ons niet. Wij geloven dat Allah het virus heeft gemaakt.’ Nou, geen verkeer meer van of naar Afghanistan dus! Want zo blijf je natuurlijk bezig…

Het komt natuurlijk niet helemaal als een verrassing. Zuid-Korea had al te maken met een christelijke sekte die de corona-haard voor dat land werd, doordat hun leden verplicht aanwezig moesten zijn bij iedere mis. En in 2013 kon ebola zich in West-Afrika zo ontzettend goed verspreiden doordat men daar de besmette overledenen perse moest aanraken. Ook puur vanwege een traditioneel/religieus motief.

Deze situatie is echter véél gevaarlijker. Want waar de situatie in Zuid-Korea en de situatie van West-Afrika (in 2013) verschillen van die in Afghanistan, is ook niet zo moeilijk. Zuid-Korea kon de uitbraak alsnog redelijk goed dempen door goede voorbereiding en snel te handelen. Het ebolavirus was eigenlijk ‘te besmettelijk’ en ‘te dodelijk’ dan goed is voor de eigen overlevingskans. In vrijwel ieder ander land/gebied was het virus allang uitgestorven. Puur omdat iedereen direct afstand zou houden en mensen zó snel zó ziek zouden worden (en doodgaan), dat ze nauwelijks kans zouden hebben gehad om anderen te kunnen besmetten.

De situatie in Afghanistan lijkt wat dat betreft de slechtste eigenschappen van allebei de andere situaties te hebben. Net als West-Afrika heeft het land een sterke religieuze dogma, die de verspreiding verergert. Het land heeft ook praktisch geen middelen of (degelijke) voorbereiding om zo’n virus alsnog in te kunnen dammen. Én dit coronavirus is een minder dodelijk (waardoor juist besmettelijker) virus.

Kwestie van tijd voor het virus dus weer wild om zich heen zal gaan grijpen. Iran wilde ook al weer bepaalde gebedshuizen heropenen, op voorwaarde dat de gebieden ‘consistent corona-vrij’ blijven. Maar als het vanuit Afghanistan overslaat en het een week of twee duurt voor je dat merkt…