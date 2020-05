Arnon Grunberg overladen met antisemitische reacties na 4 mei-lezing

Schrijver Arnon Grunberg zegt veel woedende, haatdragende en ronduit antisemitische reacties te hebben ontvangen na zijn 4 mei-lezing, door zijn vergelijking tussen Joden en Marokkanen. Hij zegt: “Shockerend en schrijnend dat dat één dag na 4 mei gebeurt.”

‘Marokkaan is nieuwe Jood’

Hier is het de antisemietjes allemaal om te doen, deze passage:

“En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden. Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.“

Grunberg wijst terecht op het feit dat hij inderdaad nooit heeft beweerd dat Marokkanen ‘de nieuwe Joden’ zouden zijn (maar Geert Wilders een nazi noemen is prima). Het is echter verdomd makkelijk om te zien hoe mensen die conclusie wél kunnen trekken. En dat moet hij, als succesvol schrijver, óók hebben geweten toen hij het opschreef. Maar goed, hij heeft natuurlijk nog wel gewoon gelijk en verdient het niet om zulke bagger over zich heen te krijgen.

Hij licht ook de rest van de boodschap van z’n voordracht toe, en daar valt hij toch behoorlijk door de mand. Want Grunberg is wat dat betreft gewoon een ordinaire deugmajoor, die met veel woorden lijkt te willen verhullen wat hij nou precies wil. Z’n adviezen, oplossingen en voorstellen, worden niet tot hun logische conclusies/gevolg doorgetrokken.

‘Bepaalde politici niet meer ondersteunen’

Zo zegt hij te willen waken voor het ‘hele groepen over één kam scheren’. Iedereen zou over het individu moeten spreken, in plaats van “gelijk over hele groepen”. Dit creëert volgens hem “een sfeer die uitsluiting in de hand werkt”. Één van de manieren om dit proces tegen te gaan is, volgens Grunberg, door ‘bepaalde politici’ niet meer electoraal te ondersteunen als zij ‘zulke uitspraken’ doen.

Gewoon nog harder deugen

Grunberg doet net alsof politici een trend in gang hebben gezet. En dat als die maar (met wat hulp) uit beeld verdwijnen, de achterban ook wel ‘normaal’ gaat doen. Het komt blijkbaar niet in hem op dat politici wellicht ook een product kunnen zijn van een bepaalde onvrede uit de samenleving. Waar Grunberg dus eigenlijk voor pleit, is om te doen wat links Nederland sinds Janmaat al heeft gedaan: Iedereen die wijst op structurele problematiek en meent daarin een patroon te herkennen binnen een bevolkingsgroep, moet van Grunberg met de vinger worden nagewezen.

“Op 4 mei moet je een statement maken. En als er een bevolkingsgroep wordt aangewezen als zondebok, dan vind ik ook dat je een plicht hebt als je daar staat, om een poging te doen tot solidariteit met die groep.”

Word je in twee jaar tijd maar liefst tien keer door Marokkanen beroofd? Dan komt Grunberg jou er even op wijzen dat het hier om tien individuen gaat. Hun groepsidentiteit doet er niet toe (misschien voelen ze zich wel gewoon Nederlander?!). Ben benieuwd of dat voor hem in het geval van vrouwen en LHBT’ers óók opgaat. Maar de echte vraag is natuurlijk of die ‘groep als zondebok’ zo’n gebaar van solidariteit wel waardeert, of hier gewoon botweg misbruik van maakt. Grunberg is wat dat betreft te goed van vertrouwen, denk ik.