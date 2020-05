BAM! Joost Eerdmans veegt de vloer aan met hypocriete Arnon Grünberg: ‘Je hebt Wilders een nazi genoemd!’

Vrijdagavond mocht Amon Grünberg (ja, dat is een bewuste ‘schrijffout’) langskomen bij Op1 om te vertellen waarom hij als links-radicale raddraaier geroepen voelde om de Dodenherdenking te misbruiken voor zijn links-radicale hobby’s. Gelukkig zat Joost Eerdmans er ook bij. De baas van Leefbaar Nederland veegde op schitterende wijze de vloer aan met de schrijver.

Grünberg zat, zoals je van hem verwacht, heel uit de hoogte te doen. Marokkanen zijn de nieuwe joden. Mensen die daar anders over denken zijn het probleem. En zo verder.

De presentatrice van het NPO-kulprogramma knikte dapper mee. Och vond ze het toch mooi dat Grunberg het linkse wokeverhaal zo mooi vertelde. De man had zomaar voorzitter kunnen zijn van GroenLinks, de radicaal-linkse, politiekcorrecte, multikulverheerlijkende partij bij uitstek. Of van D66, natuurlijk, die andere radicaal-linkse fascistische partij. Bij de NPO lusten ze daar wel pap van.

Helaas voor de NPO-mevrouw en Grünberg zat Joost Eerdmans ook aan tafel. De fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam bleek bij-zon-der strijdbaar te zijn. Hij ging er vol in. Weliswaar op een nette manier — zoals we van hem gewend zijn — maar hij was écht niet bang en zij wat wij allemaal denken.

Dit soort uitspraken en vergelijkingen tussen Marokkanen en Joden zijn, zei Eerdmans, volstrekt onacceptabel. De twee zijn totaal anders. Joden werden bekritiseerd omdat ze… Joods waren. Marokkanen krijgen kritiek vanwege hun gedrag. En trouwens, niemand heeft het erover dat Marokkanen maar naar concentratiekampen gestuurd moeten worden. Nee, waar het over gaat is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen beter integreren en dat hun misdaadcijfers afnemen?

Als dat nu al gelijk staat aan een gaskamer hebben we écht een probleem.

Afijn, kijk het zelf maar hier. Het was echt een genot om te zien hoe Eerdmans dit deed.

De 4 mei-speech van schrijver @arnonyy maakte veel los. Vooral de zin ‘als ze het over Marokkanen hebben, hebben ze het over mij,’ “Ik vind het ongepast op een dag van nationale eenheid,” zegt Joost @Eerdmans #Op1 pic.twitter.com/aA1Ry5JSeI — Op1 (@op1npo) May 8, 2020

Slotvraag: gaan we Eerdmans de komende jaren nog eens (alweer) als Kamerlid zijn? Dat zou wel geweldig zijn.