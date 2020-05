Belgische partijvoorzitter Socialistische Partij: “Als je alcohol kunt verbieden tot zestien jaar, waarom dan niet ook de hoofddoek op school?”

In België is een ware rel ontketend. De partijvoorzitter van de SP.A(Socialistische Partij. Anders) heeft een storm van haat op zichzelf afgeroepen. Hij wil niets liever dan België steeds meer seculier maken, en dat bracht hem tot de gewraakte uitspraak dat hoofddoeken net zoals alcohol wellicht tot een bepaalde leeftijd verboden moet zijn. Uiteraard had niemand dit verwacht van een linkse partij, dus heel goedmens-België valt over hem heen.

Eigenlijk is het wel verfrissend, dat er weer een linkse partij op staat die zo openlijk het secularisme omarmd. In Nederland was dit van oorsprong links, tegenwoordig heeft datzelfde links een gigantische blinde vlek gekregen. Dus in dat opzicht is het bewonderenswaardig dat er een socialistische Vlaming is die weer openlijk pleit voor verdergaande secularisering.

Nadat SP.A partijvoorzitter Conner Rousseau heel deugend België over zich heen heeft gekregen moest hij natuurlijk met opheldering komen. Rousseau wil namelijk geen hoofddoekverbod-voorstel doen, hij wil de discussie hierover weer nieuw leven inblazen. Een nobel streven wel.

Wie mij kent, weet wel beter dan uit de context gerukte quotes. Hier een verduidelijking van mijn vraag. Ik kijk uit naar de discussies tijdens onze gespreksrondes volgend jaar. (Of vroeger :)) Geniet nu maar van jullie weekend. pic.twitter.com/rR1Vvwht3O — Conner Rousseau (@conner_rousseau) May 30, 2020

“Voor mij is de eigen overtuiging -en dus de vrije wil- het richtsnoer. Ik hoop dat we het er over eens zijn dat we kinderen en jongeren tijd moeten geven om de eigen keuzes te maken. Misschien is 16 wel een leeftijd waarop jongeren geacht kunnen worden hun eigen geloofsovertuiging te kiezen?”

Rousseau stelt hier een interessante vraag. Moeten we een leeftijdsgrens instellen voor geloofsovertuigingen? Jongeren kunnen dan op latere leeftijd zelf de keuze maken of ze een religie aanhangen, in plaats van dat het door sociale druk tot stand komt.