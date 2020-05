Bizar antidemocratisch gezwets bij WNL! Superrijke zakenman steunt ‘D’-66’er Ollongren, pleit doodleuk voor stopzetten democratie: ‘geen zin in al die vreselijke reclamespotjes, gaat om de economie en ons land!’

De superrijke Michel Peridon kreeg van WNL op Zondag-presentator Rick Nieman alle gelegenheid om z’n antidemocratische opvattingen met de kijker te delen. Meneer vindt het geen probleem om de hele democratie een jaartje ‘buitenspel’ te zetten: “Jammer dan, dat doen we dan een jaar. We hebben de Olympische Spelen ook met een jaar uitgesteld.”

Eerst even de context. Kijk dan, wat een absurd fragment:

Het coronavirus wordt steeds vaker genoemd als reden om de verkiezingen misschien wel te moeten uitstellen. Nogal een dilemma natuurlijk, want daarmee hef je de democratie in feite (tijdelijk) op. Niet bepaald iets om lichtzinnig over te zijn. Het wordt je niet voor niets jaarlijks (op 4 en 5 mei) nog even goed duidelijk gemaakt hoe belangrijk vrijheid en democratie zijn. En juist daarom is wat hier in beeld is gebracht zo compleet absurd!

Minister Ollongren van D(emocraten)66 zit er een beetje te glimlachen terwijl een superrijke kwal daar een beetje zit te verkondigen dat we de democratie maar eventjes stop moeten gaan zetten. En let wel, hij krijgt álle gelegenheid om z’n standpunt te onderbouwen. Dat had hij op dat moment ook kunnen benutten om een goed onderbouwd en genuanceerd argument uit de doeken te doen. In ieder geval íéts dat het signaal geeft dat dit, ook voor hem, niet zomaar een beslissing zou moeten zijn die je eventjes maakt.

Maar nee hoor, niets van dat alles! Deze vent doet liever een poging om over te komen als een ‘man van het volk’. Maar dan wel het soort man van een nogal ‘simpel’ soort volk. “Want,” zo zegt hij: “dat vreselijke gelul en al die reclamespotjes van al die partijen, daar hebben we op dit moment even geen zin in. Het gaat om de economie. Het gaat om ons land.”

Hartstikke leuk dat deze volgevreten zakenman toch zo gewoon is gebleven, maar het lijkt hem toch een beetje naar het hoofd te zijn gestegen! Alsof hij kan aanvoelen wat de rest van Nederland denkt! En dat ‘we’ blijkbaar de democratie wel even aan de kant willen zetten, alleen vanwege wat irritante reclamespotjes en “gelul”! Wat een clown, van kolossaal formaat!

Het komt blijkbaar niet in hem op dat er misschien toch nog wel wat stemgerechtigden in dit land rondlopen die de economie, en “ons land”, ook belangrijk vinden. Die op vertegenwoordigers kunnen stemmen die proberen om hun belangen te laten meewegen bij het nieuwe beleid.

Schept natuurlijk niet echt een goed beeld hè? Zo’n rijke papzak die tijdens z’n antidemocratische tirade wordt begeleid met instemmend geknik van D66-minister Ollongren. Die snapt het spelletje ook heel goed: D66 heeft natuurlijk geen zetelverlies als er überhaupt niet opnieuw gestemd mag worden! Haal die ‘D’ alsjeblieft uit die partijnaam.