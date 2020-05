Chinezen frauderen zich een ongeluk en nestelen zich in Nederlandse markt

Streekvervoerder Keolis trekt aan de bel. Het bedrijf vermoedt dat er gefraudeerd is met contracten voor Chinese bussen. Terwijl het coronavirus nog steeds over het land raast, zijn Chinese bedrijven bezig om op agressieve wijze Europese markten binnen te dringen. Geen zorgen hoor! Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken is waarschijnlijk bijna klaar met kijken of dit probleem wel op haar bordje thuishoort. Spannend!

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel zijn (zéér waarschijnlijk) het strijdtoneel geworden voor Europese en Chinese economische belangen. Keolis kondigde in december aan met twee Chinese fabrikanten van elektrische bussen (genaamd BYD en Ginaf) in zee te gaan, in plaats van het Nederlandse VDL. Die laatste zou de levering van 300 bussen niet hebben kunnen garanderen.

BYD en Ginaf kregen toen het contract, maar nu schijnen die Chinese bedrijven dus afspraken te hebben gemaakt met Keolis (die al een directeur of twee hebben geschorst), buiten de officiële contracten om. Afspraken waarin overeen is gekomen dat BYD en Ginaf niet tegen boetes of rechtszaken oplopen als ze hun leveringsgaranties niet nakomen: precies de reden voor Keolis om niet met VDL in zee te gaan!

BYD en Ginaf hebben een behoorlijk schimmig verleden wat dat betreft. Daar weten de Amerikanen, Zuid-Afrikanen en de Britten alles van, zo blijkt uit het artikel.

En dit lijkt mij informatie die je vrij makkelijk zou moeten kunnen vinden. BYD is in 1995 opgericht als producent voor oplaadbare batterijen. Zeven jaar later kocht het bedrijf een autofabrikant op. Acht jaar later werd BYD de op vijf na grootste autoproducent van China. En nu het bedrijf zich richt op elektrische bussen, mag de rest van de wereld ook meegenieten van de spectaculaire bedrijfsvoering van BYD.

Het is overduidelijk dat dit bedrijf opgepompt wordt met Chinese staatssteun. En daarmee is het niet meer ‘gewoon’ een frauduleus bedrijf dat je met een tik op de vingers terug in het gareel gaat krijgen. Dat staatssecretaris Mona Keijzer al sinds december aan het onderzoeken is of deze economische invasie van het Chinese staatsbedrijf misschien toch puur een provinciale aangelegenheid is, is dan ook absurd.

Het bedrijf levert ondermaatse producten, heeft waarschijnlijk genoeg middelen om de concurrentie eruit te werken en lapt de regels toch aan de laars. Dit soort bedrijven nestelen zich hier gewoon en de staatssecretaris kijkt even of het niet een provincie-dingetje is. Klinkt meer als een invasie via het economische domein.