Cute! Jongens brengen buit van 2 euro (!) terug na beroving klein meisje

Misdaad loont. Dat dacht ook een groepje van vier jongetjes (13-15 jaar) dat zich stoer genoeg voelde om een meisje van 9-jaar te beroven. De buit was een muntstuk van maar liefst 2 euro. Na de misdaad kwam de spijt en hebben de jongens zich gemeld bij de politie, incluis de geroofde 2 euro…

De Telegraaf schrijft een 9-jarig meisje uit het Noord-Brabantse Fijnaart werd beroofd van haar dagomzet. Het meisje verkocht zelfgemaakte sieraden en de dagopbrengst was maar liefst 2 euro.

Het bericht over de beroving van de jonge sieradenverkoopster ging als een lopend vuurtje door het Brabantse dorp. Vanwege alle onrust hebben vier jonge berovers verdachten contact opgenomen met de politie en zichzelf uiteindelijk aangegeven. Of ze ook daadwerkelijk spijt hadden van hun laffe daad is niet bekend.

De hele zaak is inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Die gaan nu kijken of de jongens zullen worden vervolgd.