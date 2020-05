Denk-soap aflevering 3: Farid Azarkan komt met persoonlijke boodschap: ‘Er is niemand die jou steunt Öztürk, je staat er alleen voor’

Wat een script, de nieuwe soap van Denk is nu al beter dan iedere serie op Netflix. En omdat men zich toch al zo verveelt in deze lockdown-periode besloot Denk om vandaag maar liefst 3 afleveringen van hun nieuwe drama serie online te gooien. Nadat Öztürk in de ochtend even mocht proeven van het uitvoeren van een stalinistische zuivering was het daarna de beurt aan Kuzu. Als dagsluiting komt Azarkan met een nog fermere boodschap: er is eigenlijk niemand die Öztürk steunt.





Wat zal er de volgende dagen gebeuren? Wij houden u op de hoogte!