FNV constateert hetzelfde probleem als Maurice de Hond: wil nu hele slachtindustrie snel testen op corona

Vakbond FNV wil dat de hele slachtindustrie wordt getest op het coronavirus. Aanleiding is de zoveelste uitbraak bij een vleesfabriek, dit keer in Helmond. FNV-bestuurder John Klijn zegt: “Elke steekproef levert gevallen op, dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat het beter is bij andere bedrijven in de sector.”

Hier valt te lezen hoe Maurice de Hond op zijn blog beschrijft waarom hij denkt dat de slachtindustrie zo hard getroffen wordt door het coronavirus. Hij vermoedt besmetting door verspreiding van het virus via de (slecht geventileerde) lucht. Ik ga nu niet in op de details, maar hij maakt een sterke onderbouwing voor z’n theorie.

De FNV constateert zelf ook die uitbraken in de slachtindustrie, maar speculeert niet over de oorzaken. Zij pleiten er echter wel voor om die hele sector te gaan screenen. En dat is voor De Hond indirect een steuntje in de rug. Want als zo’n organisatie dat voor elkaar krijgt, moet de oorzaak vanzelf boven komen drijven.

Ministers Schouten en De Jonge schuiven de verantwoordelijkheid voor het testen echter af op de GGD. Die hebben ze namelijk wel gevraagd om die sector te testen, maar zij moeten zelf maar kijken of en wanneer ze daar tijd voor vrij kunnen maken. Terwijl die ministers ook gewoon prioriteit aan die sector hadden kunnen geven. Maar ze zijn niet zo van de orders en bevelen, hebben we al gemerkt.

De hoop is dus dat de FNV de druk er op weet te houden en daarmee de deur opent voor het onderzoeken van De Honds’ theorie. Want dat heeft nogal wat implicaties als dat waar blijkt te zijn, natuurlijk.