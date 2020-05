FVD senator Paul Frentrop: ‘De euro is mislukt. Je moet hem niet redden maar op gecontroleerde wijze ontbinden’

FVD-senator Paul Frentrop heeft een bijzonder interessant interview gegeven aan het FD. Zo stelt hij onder meer dat de euro mislukt is en daarom gecontroleerd ontbonden moet worden.

“Die munt is mislukt,” aldus Frentrop over de euro, “dus moet je hem juist níet redden, maar op gecontroleerde wijze ontbinden. Maar er is en wordt nog steeds met enorme bedragen geprobeerd de euro in stand te houden.”

Even later stelt hij dat Nederland in principe best de euro wil behouden, maar dan wel alleen als andere eurolanden iets aan hun schuld doen. Daarbij heeft hij het voornamelijk over het FD. “President Emmanuel Macron zou allerlei hervormingen doorvoeren, maar toen gingen er gele hesje de straat op. Nu heeft Macron dus gezegd dat veel van die hervormingen niet doorgaan. Maar hij wil wel meer geld uitgeven en niet de belastingen verhogen. Dat kan dus niet,” aldus Frentrop. “Wij willen als Nederland best de euro houden, maar dan mag je staatsschuld maximaal 60% van het bruto binnenlands product bedragen, want zo hebben we het destijds afgesproken.”

Vervolgens stelt het FD terecht dat landen als Italië en Frankrijk nooit aan die 60% gaan voldoen. En dus vraagt de krant aan Frentrop: nog steeds opdoeken die euro? “Jazeker,” is het antwoord. “Hoe langer je er mee wacht, hoe duurder het wordt.” Kappen ermee dus.

Maar hoe? Nou, dat kan op verschillende manieren. “Als Nederland zijn rug recht houdt,” legt Frentrop uit, “gaat het helemaal vanzelf.” Nederland hoeft alleen maar tegen exotische, dure plannen van de eurofielen te stemmen door gebruik te maken van zijn vetorecht. Dan is het uiteindelijk automatisch einde oefening.

Het slechte nieuws volgens Frentrop? “Het probleem is echter dat Nederlandse politici niet de juiste prikkels hebben om zich zo hard op te stellen. Ze willen graag naar de Europese instellingen, omdat dat ‘hoger’ is en meer betaalt, belastingvrij, betere onkostenvergoeding enzovoorts.”

Dat was natuurlijk tegen het zere been van het FD, een krant die echt pro-partijkartel is. “U denkt dat de euro door Nederlandse politici overeind wordt gehouden vanwege het perspectief dat ze denken te hebben op een mooie baan in Europa,” vraagt de interviewer ontsteld? “Volgens mij is dat inderdaad een heel belangrijke drijfveer,” is het antwoord.

Zo. Rug. Recht. Gehouden.

Hoe dan ook, volgens Frentrop gaat de euro uiteindelijk sowieso kapot. “Eén munt voor landen met heel verschillende economieën en heel verschillende culturen kan en zal niet werken,” zegt hij. “Uiteindelijk zal de rede winnen. Als we eurobonds tegenhouden en de Italianen niks meer kunnen lenen, willen ze de euro ook helemaal niet meer. Dan zijn ze beter uit met de lire en kan de Italiaanse regering beleid voeren zoals ze dat daar graag doen: veel geld uitgeven en weinig belasting heffen.”

Laten we hopen dat Frentrop gelijk krijgt. Want zoals hij ook toegeeft is er nog een ander scenario: het groot-Europese rijk met één regering in Brussel, één munt en één leger.” Volgens hem zit Zuid-Europa daar niet op te wachten, maar daar ben ik niet zo zeker van. Zeker, Zuid-Europese búrgers willen dat niet. Maar sinds wanneer trekt de Europese elite zich daar iets van aan?

